Мощный пожар на складе парфюмерии обернулся множественными жертвами Пожар на складе парфюмерии в Турции унес жизни шести человек

Шесть человек погибли и один пострадал при возгорании на парфюмерном складе в турецком городе Диловасы, сообщил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ в эфире телеканала TRT. Причины мощного пожара в настоящее время устанавливаются специалистами.

Причина пожара пока не установлена. К сожалению, погибли шесть человек. Один пострадавший доставлен на лечение в больницу, — сказал глава региона.

Ранее глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт сообщил о возгорании на территории садоводческого товарищества «Ржевка-1». В результате инцидента погибли 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет. По его словам, полностью уничтожены двухэтажное здание, баня и пристройка, а также три машины.

Кроме того, стало известно о пожаре в городе Топки, в результате которого погибли женщина и двое ее малолетних детей. Информация о происшествии поступила 5 ноября. При тушении возгорания в квартире на улице Кузнецкой обнаружены тела детей двух и трех лет. Их мать скончалась позднее в больнице.