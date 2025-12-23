Натовский самолет заметили у границ России в Баренцевом море SHOT: Boeing P-8 Poseidon США провел разведку у границ РФ в районе Мурманска

Telegram-канал SHOT сообщил, что американский самолет выполнил разведку у границ России в Баренцевом море. По данным источника канала, противолодочный Boeing P-8 Poseidon ВМС США был замечен в районе Кольского полуострова, недалеко от Мурманска. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

По информации канала, борт ВМС США, вылетевший с базы в Исландии, несколько часов барражировал в районе Кольского полуострова на высоте около 8,5 км. Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и слежения за подлодками, ведения разведки, а также участия в поисково-спасательных и противокорабельных операциях.

Ранее самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании был замечен над Черным морем. Из-за несанкционированного полета воздушное судно российской авиакомпании «Победа» поднялось на высоту 300 метров.

До этого над нейтральными водами Черного моря был зафиксирован самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent, который принадлежит ВВС США. Борт поднялся в воздух с военной базы США, расположенной в Британии.