Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 20:20

Натовский самолет заметили у границ России в Баренцевом море

SHOT: Boeing P-8 Poseidon США провел разведку у границ РФ в районе Мурманска

Boeing P-8A Poseidon Boeing P-8A Poseidon Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT сообщил, что американский самолет выполнил разведку у границ России в Баренцевом море. По данным источника канала, противолодочный Boeing P-8 Poseidon ВМС США был замечен в районе Кольского полуострова, недалеко от Мурманска. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

По информации канала, борт ВМС США, вылетевший с базы в Исландии, несколько часов барражировал в районе Кольского полуострова на высоте около 8,5 км. Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и слежения за подлодками, ведения разведки, а также участия в поисково-спасательных и противокорабельных операциях.

Ранее самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании был замечен над Черным морем. Из-за несанкционированного полета воздушное судно российской авиакомпании «Победа» поднялось на высоту 300 метров.

До этого над нейтральными водами Черного моря был зафиксирован самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent, который принадлежит ВВС США. Борт поднялся в воздух с военной базы США, расположенной в Британии.

самолеты
США
НАТО
разведки
Мурманск
Баренцево море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали об ограничениях на дорогах 24 декабря
«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
Трамп пригрозил тем, кто c ним не согласен
Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду
Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов
В США обнародовали 16-летнее пророчество Путина об Украине
Россиянам назвали минимальный бюджет для отдыха в Таиланде на две недели
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха
Медведев рассказал, сколько мигрантов попадает на контроль в Шереметьево
Эпштейн хранил в сейфе рубли
ПВО России за три часа сбила 20 украинских беспилотников
Медведев раскрыл, что ждет каждого неверифицированного мигранта в России
Пять колец, синий цвет, антихвост: что нового известно об объекте 3I/ATLAS
Стало известно, как изменятся отношения России и Китая в 2026 году
Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами
Анна Асти сорвала съемки шоу «Голос»
В МИД России назвали имя нового посла по особым поручениям по ДНЯО
Турист заговорил на иврите и лишился глаза на Кипре
Чем отличается бакалавриат от магистратуры? Изучаем различия в дипломах
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.