04 ноября 2025 в 04:30

«Воздушный вестник» из США пролетел над Черным морем

SHOT: над Черным морем заметили самолет-шпион Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над нейтральными водами Черного моря был зафиксирован самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent, принадлежащий Военно-воздушным силам США. Согласно данным отслеживания, летательный аппарат совершал полет вблизи российского побережья, сообщил Telegram-канал SHOT.

Самолет выполнил перелет с военной базы Соединенных Штатов, расположенной на территории Великобритании. Для достижения акватории Черного моря воздушному судну потребовалось пролететь над воздушным пространством шести европейских государств: Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.

Разведывательный самолет осуществлял маневры вблизи Севастополя и Сочи, оставаясь при этом в международном воздушном пространстве. Данный инцидент продолжает серию подобных полетов американской разведывательной авиации в регионе.

В конце октября аналогичный самолет уже был замечен в этом районе. Активность пилотируемых разведчиков отмечается на фоне ранее преимущественного использования беспилотных летательных аппаратов для наблюдения.

Ранее глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что появление в небе страны неопознанных БПЛА было частью операции. По его словам, военные не сбивали дроны из-за боязни юридических последствий.

