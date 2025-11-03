Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 18:45

В Бельгии увидели шпионский след в связи с пролетом неопознанных дронов

Глава МО Франкен: Бельгия стала целью шпионской операции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Появление над Бельгией неопознанных БПЛА было частью спецоперации, заявил телеканалу RTBF глава Минобороны королевства Тео Франкен. По его словам, военные не сбивали дроны из-за боязни юридических последствий.

Это похоже на операцию по шпионажу. С чьей стороны — я не знаю. У меня есть мысли, но я хочу быть осторожным, идет расследование, — заявил он.

Его основным аргументом в том, что это якобы была «шпионская операция», проведенная профессионалами, стало утверждение о неэффективности радиоэлектронной борьбы на главной бельгийской авиабазе. Он заявил, что это связано с тем, что злоумышленники сменили частоты, и, по его мнению, любители не смогли бы этого сделать

Ранее Франкен заявил, что Бельгия может ввести войска в Брюссель до конца этого года. Он объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность в столице. При этом Франкен признал, что окончательное решение еще не принято.

Министр также заявлял, что королевству необходимо выделить €34 млрд на подготовку к войне. Однако глава ведомства признал, что он не знает, где страна может найти такие деньги. Как уточнил Франкен, он хотел бы потратить средства на восстановление запасов боеприпасов, которые были отправлены на Украину.

Бельгия
министры
БПЛА
полеты
