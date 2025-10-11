Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 16:59

Бельгия собралась ввести войска в Брюссель

Минобороны Бельгии объявило о планах ввести войска в Брюссель

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бельгия может ввести войска в Брюссель до конца этого года, заявил в интервью газете Le Soir министр обороны королевства Тео Франкен. Он объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность в столице. При этом Франкен признал, что окончательное решение еще не принято.

Приоритет безопасности лежит на полиции, а не на армии. Однако, когда министр внутренних дел [Бернар] Кентен спрашивает меня, это становится задачей Министерства обороны, которое должно защищать страну. Возможно ли вывести солдат на улицы до конца года? Я не сказал «да», но и не сказал «нет», — сказал министр.

Франкен убежден, что ситуация в Брюсселе стала «драматичной». Речь идет как о безопасности, так и о политических и социальных вопросах. По словам главы ведомства, его тревожит текущее положение бельгийской столицы.

Министр также заявил, что королевству необходимо выделить €34 млрд на подготовку к войне. Однако глава ведомства признал, что он не знает, где страна может найти такие деньги. Как уточнил Франкен, он хотел бы потратить средства на восстановление запасов боеприпасов, которые были отправлены на Украину.

