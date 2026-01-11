Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 21:35

Дмитриев назвал причину блокировки соцсети X Стармером

Дмитриев допустил, что Лондон хочет закрыть X из-за отношения Стармера к Трампу

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет заблокировать доступ к соцсети Х, чтобы скрыть свой настрой против американского лидера Дональда Трампа, заявил в X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Этим предположением он ответил на собственный пост от 4 августа 2025 года с роликом, в котором британский премьер заявляет, что скептически относится к переизбранию республиканца.

Одна из главных причин, по которой Стармер хочет заблокировать X, заключается в том, что X может показать, насколько Кир Стармер действительно настроен против Трампа, — предположил Дмитриев.

Ранее появилась информация, что в Великобритании могут заблокировать X. Якобы причиной такого решения стал чат-бот Grok, который генерировал непристойный контент, в том числе с супругой наследника престола Кейт Миддлтон.

До этого предприниматель и миллиардер Илон Маск сделал репост сгенерированной искусственным интеллектом фотографии Стармера в бикини. По его словам, в Великобритании хотят запретить свободу слова.

Кир Стармер
Дональд Трамп
США
Кирилл Дмитриев
