В Бельгии предложили потратить €34 млрд на подготовку к войне Минобороны Бельгии предложило выделить €34 млрд на подготовку к войне

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью местной газете Soir заявил, что королевству необходимо выделить €34 млрд на подготовку к войне. Однако глава ведомства признал, что он не знает, где страна может найти такие деньги.

Я не знаю, где взять эти деньги, это вопрос к вице-премьеру [и министру финансов] Яну Жамбону. Я здесь, чтобы их потратить, — сказал Франкен.

Как уточнил министр, он хотел бы потратить средства на восстановление запасов боеприпасов, которые были отправлены на Украину. По мнению Франкена, если этого не сделать, в случае начала вооруженного конфликта военнослужащим Бельгии придется «кидаться камнями».

Ранее посольство России сообщило, что власти Бельгии встраивают государство в ряд русофобских стран, нацеленных на конфронтацию с Россией. При этом руководство страны перекладывает все социальные и экономические издержки на простых бельгийцев, подчеркнули в дипмиссии. В дипмиссии обратили внимание на слова Франкена о якобы угрозе для НАТО со стороны России, назвав их «страшилками».