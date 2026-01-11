В Гренландии предложили способ разрядить обстановку между США и Данией Бруберг: новое оборонное соглашение Гренландии и США может разрешить спор

Гренландии и США нужно подписать новое оборонное соглашение, заявил глава гренландской оппозиционной партии «Налерак» Пеле Бруберг в интервью датскому телеканалу TV2. По словам политика, документ может привести к деэскалации напряженной ситуации вокруг острова.

Они разговаривают, полностью нас игнорируя, в то время как речь идет о территории Гренландии. Нам нужно новое соглашение об обороне между США и Гренландией, и я думаю, что это может деэскалировать ситуацию, — подчеркнул он.

Бруберг также прокомментировал мнение ряда экспертов, призывающих островитян к осторожности в требованиях независимости, поскольку это якобы выгодно американской стороне. Политик отверг эти доводы, заявив, что гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

Ранее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что решение вопроса о Гренландии маловероятно пойдет по мягкому сценарию. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может вынудить Данию продать остров.