11 января 2026 в 21:42

Пьяный житель Ейска осквернил Доску почета с портретами ветеранов

МВД: житель Ейска в нетрезвом состоянии облил городскую Доску почета вином

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Ейске задержан мужчина, осквернивший портреты героев на местной Доске почета, пишет пресс-служба районного МВД. Он объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением.

Инцидент произошел в январе 2026 года. В результате проверок правоохранительных органов была установлена личность вандала, им оказался 53-летний местный житель.

Был пьяный. Остатки вина недопитого вылил в темноту и попал на стенку. В темноте не ориентировался <...>. Раскаиваюсь, — признался задержанный.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее уголовное дело было заведено в отношении приезжего жителя Краснодара, который устроил серию нападений на женщин после неудачной попытки знакомства в кафе. По статье «Хулиганство» ему грозит до пяти лет лишения свободы.
