«Мы принимаем себя». Пять часов Путина наедине с народом: как это было

Президент России Владимир Путин провел прямую линию, на которой подвел итоги уходящего года и ответил на самые актуальные и острые вопросы простых граждан и представителей СМИ. В этом году мероприятие получилось на редкость откровенным и богатым на темы и события. Какими оказались главные результаты прямой линии — 2025 и почему ее можно смело называть самой трогательной за все время существования этого формата — в материале NEWS.ru.

Как прошла прямая линия Путина

Официальный старт программе «Итоги года с Владимиром Путиным» дали в 12:00 19 декабря. Однако очередь из приглашенных на прямую линию журналистов выстроилась у здания московского Гостиного Двора еще за несколько часов до начала, а близлежащие улицы временно перекрыли для движения автомобилей.

Представителям СМИ запретили приносить с собой крупные плакаты — вместо них гости привлекали внимание главы государства табличками формата А4. Требования к их дизайну были не столь строги, поэтому на мини-постерах участников можно было увидеть не только названия СМИ или городов, но и более нестандартные надписи — например, «Хочу жениться!».

Последние две недели все желающие могли прислать на сайт прямой линии или в кол-центр свои вопросы главе государства. Прием обращений граждан шел даже во время мероприятия. В итоге их количество в этом году оказалось рекордным и превысило 3 млн. Путин успел ответить более чем на 70 вопросов — на это у главы РФ ушло почти 4,5 часа.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с NEWS.ru отметил, что прямая линия остается не только одним из главных политических событий года, но и актуальным для России форматом взаимодействия власти и народа.

«Это демонстрация того, что в стране все работает, все под контролем, что в России не боятся говорить на сложные темы. Мне показалось важным, что глава РФ отвечал совершенно честно и искренне, не боясь острых вопросов — относительно ситуации в регионах, тех или иных шагов правительства, которые подвергались критике. Путин готов говорить с представителями СМИ недружественных стран — его уверенность в том, что все развивается в позитивном для России ключе, позволяет без труда это делать», — подчеркнул собеседник.

Что Путин заявил про СВО

Первой темой, которую затронули на «Итогах года», стал ход специальной военной операции. Путин сообщил, что ВС РФ взяли под контроль половину Димитрова и более 50% площади Константиновки в ДНР. По словам президента, до конца 2025 года российские военные успеют добиться новых успехов на линии боевого соприкосновения: может завершиться операция по взятию Константиновки и освобождению Красного Лимана.

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев напомнил NEWS.ru, что президент уделил особое внимание программе «Время героев».

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Путин подчеркнул: государство обязано предоставлять все возможности людям, доказавшим готовность бороться за интересы Родины. Ранее он поручил „Единой России“ помочь расширить эту программу и запустить ее региональные аналоги. Результат уже есть: в проект внесены изменения, включая отдельный раздел о поддержке участников СВО и их семей», — пояснил парламентарий.

Как Россия поможет Украине

Глава РФ в очередной раз напомнил, что начало СВО стало лишь ответом на преступления, которые украинская власть с 2014 года совершала по отношению к мирным жителям Донбасса. При этом Москва не отказывается от диалога с Киевом — более того, она готова помочь обеспечить безопасность при проведении выборов президента на Украине.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы <…> хотя бы воздержаться от ударов в день голосования. Но есть вопрос, который мы не можем игнорировать. На территории РФ проживают граждане Украины — и мы вправе требовать, чтобы им было предоставлено право голосовать в России», — сказал российский лидер.

Политолог Дмитрий Суслов в беседе с NEWS.ru обратил внимание на уверенность Путина в победе, но в то же время и на его готовность к переговорам и поиску дипломатического решения.

«Действительно важная вещь: президент подтвердил готовность РФ к мирному урегулированию тем, что допустил возможность паузы в нанесении дальнобойных ударов на время проведения украинских выборов. Это доказывает: Россия заинтересована в появлении на Украине легитимного руководства, с которым мы могли бы подписать мирное соглашение», — заметил эксперт.

Фото: kremlin.ru

Что Путин сказал о Западе

«Итоги года» не обошлись без провокационных вопросов от зарубежных журналистов. Корреспондент NBC Кир Симмонс поинтересовался отношением Путина к мирному плану Дональда Трампа и спросил, будет ли РФ отвечать за последствия, если его отвергнет. Однако президент дал понять: подобные вопросы неуместны.

«Говорить о том, что мы что-то отвергаем, некорректно, это не имеет под собой никаких оснований. Нам предложили пойти на какие-то компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что это решение будет непростым, но мы с предложенными компромиссами согласны. Мяч на стороне наших оппонентов — прежде всего главы киевского режима и его европейских спонсоров», — указал Путин.

Журналист BBC Стив Розенберг спросил президента, каким тот видит будущее РФ и могут ли в нем быть новые военные операции.

Стив Розенберг Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Если будете соблюдать наши интересы, как мы ваши. Если не будете надувать нас, как с расширением НАТО. <…> Западные деятели создали нынешнюю ситуацию своими руками», — парировал российский лидер.

Депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал NEWS.ru, что его личное внимание привлек вопрос Путину о возможной блокаде Калининградской области.

«Путин четко ответил, что любые попытки нападения на регион будут жестко пресекать. Я согласен: пусть держатся от Калининграда подальше — здоровее будут», — подчеркнул политик.

Какую поддержку Путин пообещал россиянам

Опрошенные NEWS.ru эксперты обратили внимание, что в этом году вопросы внутренней политики на прямой линии вышли на первый план. Глава РФ высказался о проблемах в сфере здравоохранения, регулировании деятельности соцсетей и мессенджеров, повышении НДС и утильсбора на автомобили и многом другом. Путин отметил, что Россия — одна из трех стран, обладающих цифровым суверенитетом, пообещал отменить моратории на штрафы для недобросовестных застройщиков, а также призвал деятелей культуры и СМИ присоединиться к пропаганде семейных ценностей.

«Нужно чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, какое это счастье — материнство, отцовство», — подчеркнул глава государства.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сказал, что по итогам прямой линии российские власти получили набор конкретных тезисов и цифр, которые важно привести к исполнению.

«Наша работа сводится к тому, чтобы разложить сказанное на решения правительства и профильных ведомств, задать сроки и ответственность, затем довести результат до регионов и до людей, которые задавали вопросы», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Политолог и член Общественной палаты РФ Александр Асафов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что многие сегодня предпринимают попытки разрушить консолидацию российского общества — посеять межнациональную и межрелигиозную рознь.

«И здесь президент говорит об общих, одинаковых традиционных ценностях. О том, что это важно, поскольку эта часть нашей жизни подвергается внешнему давлению и нуждается в особом внимании и защите. Мы едины, мы консолидированы, но враг разного рода провокациями пытается это разрушить. Это, безусловно, требует нашего дополнительного внимания и защиты», — отметил Асафов.

В чем признался Путин на прямой линии

Среди заданных президенту вопросов были и довольно личные. Путин признался, что верит в любовь с первого взгляда. А на вопрос, влюблен ли он сам, лаконично сказал: «Да». Кроме того, Путин назвал своим главным мотиватором доверие российских граждан и призвал верить в «Господа, который не перестанет думать о России».

Но самым трогательным моментом прямой линии стал ответ Путина на вопрос, какое послание он хотел бы оставить потомкам в «капсуле времени».

«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени в ХХ и XXI веках, с благодарностью воспринимаем все, что было сделано нашими предками. <…> Мы шли вперед, боролись, сражались, думали о будущем и о вас. Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. И вы понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы жили не напрасно, и у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, внуки, правнуки гордились вами так, как мы гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», — сказал глава РФ.

Депутат Госдумы Николай Будуев назвал этот монолог президента эмоциональной вершиной прямой линии.

«Путин соединил в нем прошлое, настоящее и будущее — до дрожи. Это чрезвычайно значимый посыл — мы восстанавливаем связь времен, принимаем все, что было, а значит — принимаем себя», — сказал он NEWS.ru.

По словам зампреда думского комитета по информационной политике Андрея Свинцова, главное слово, которым можно охарактеризовать прямую линию 2025 года, — «уверенность».

«Президент сделал все, чтобы граждане нашей страны ее почувствовали, и 2026-й воспринимался ими как год, когда они будут уверены в своем будущем, в будущем нашей страны, наших детей и стариков. Президент почти пять часов говорил по всем вопросам — не только по СВО, но и по экономике, образованию, поддержке семей с детьми. И дал четкое понимание, что мы все работаем правильно и по всем позициям побеждаем», — резюмировал депутат в беседе с NEWS.ru.

