«Мы принимаем себя». Пять часов Путина наедине с народом: как это было

Президент России Владимир Путин провел прямую линию, на которой подвел итоги уходящего года и ответил на самые актуальные и острые вопросы простых граждан и представителей СМИ. В этом году мероприятие получилось на редкость откровенным и богатым на темы и события. Какими оказались главные результаты прямой линии — 2025 и почему ее можно смело называть самой трогательной за все время существования этого формата — в материале NEWS.ru.
Как прошла прямая линия Путина
Официальный старт программе «Итоги года с Владимиром Путиным» дали в 12:00 19 декабря. Однако очередь из приглашенных на прямую линию журналистов выстроилась у здания московского Гостиного Двора еще за несколько часов до начала, а близлежащие улицы временно перекрыли для движения автомобилей.
Представителям СМИ запретили приносить с собой крупные плакаты — вместо них гости привлекали внимание главы государства табличками формата А4. Требования к их дизайну были не столь строги, поэтому на мини-постерах участников можно было увидеть не только названия СМИ или городов, но и более нестандартные надписи — например, «Хочу жениться!».
Последние две недели все желающие могли прислать на сайт прямой линии или в кол-центр свои вопросы главе государства. Прием обращений граждан шел даже во время мероприятия. В итоге их количество в этом году оказалось рекордным и превысило 3 млн. Путин успел ответить более чем на 70 вопросов — на это у главы РФ ушло почти 4,5 часа.
Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с NEWS.ru отметил, что прямая линия остается не только одним из главных политических событий года, но и актуальным для России форматом взаимодействия власти и народа.
«Это демонстрация того, что в стране все работает, все под контролем, что в России не боятся говорить на сложные темы. Мне показалось важным, что глава РФ отвечал совершенно честно и искренне, не боясь острых вопросов — относительно ситуации в регионах, тех или иных шагов правительства, которые подвергались критике. Путин готов говорить с представителями СМИ недружественных стран — его уверенность в том, что все развивается в позитивном для России ключе, позволяет без труда это делать», — подчеркнул собеседник.
Что Путин заявил про СВО
Первой темой, которую затронули на «Итогах года», стал ход специальной военной операции. Путин сообщил, что ВС РФ взяли под контроль половину Димитрова и более 50% площади Константиновки в ДНР. По словам президента, до конца 2025 года российские военные успеют добиться новых успехов на линии боевого соприкосновения: может завершиться операция по взятию Константиновки и освобождению Красного Лимана.
Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев напомнил NEWS.ru, что президент уделил особое внимание программе «Время героев».
«Путин подчеркнул: государство обязано предоставлять все возможности людям, доказавшим готовность бороться за интересы Родины. Ранее он поручил „Единой России“ помочь расширить эту программу и запустить ее региональные аналоги. Результат уже есть: в проект внесены изменения, включая отдельный раздел о поддержке участников СВО и их семей», — пояснил парламентарий.
Как Россия поможет Украине
Глава РФ в очередной раз напомнил, что начало СВО стало лишь ответом на преступления, которые украинская власть с 2014 года совершала по отношению к мирным жителям Донбасса. При этом Москва не отказывается от диалога с Киевом — более того, она готова помочь обеспечить безопасность при проведении выборов президента на Украине.
«Мы готовы подумать над тем, чтобы <…> хотя бы воздержаться от ударов в день голосования. Но есть вопрос, который мы не можем игнорировать. На территории РФ проживают граждане Украины — и мы вправе требовать, чтобы им было предоставлено право голосовать в России», — сказал российский лидер.
Политолог Дмитрий Суслов в беседе с NEWS.ru обратил внимание на уверенность Путина в победе, но в то же время и на его готовность к переговорам и поиску дипломатического решения.
«Действительно важная вещь: президент подтвердил готовность РФ к мирному урегулированию тем, что допустил возможность паузы в нанесении дальнобойных ударов на время проведения украинских выборов. Это доказывает: Россия заинтересована в появлении на Украине легитимного руководства, с которым мы могли бы подписать мирное соглашение», — заметил эксперт.
Что Путин сказал о Западе
«Итоги года» не обошлись без провокационных вопросов от зарубежных журналистов. Корреспондент NBC Кир Симмонс поинтересовался отношением Путина к мирному плану Дональда Трампа и спросил, будет ли РФ отвечать за последствия, если его отвергнет. Однако президент дал понять: подобные вопросы неуместны.
«Говорить о том, что мы что-то отвергаем, некорректно, это не имеет под собой никаких оснований. Нам предложили пойти на какие-то компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что это решение будет непростым, но мы с предложенными компромиссами согласны. Мяч на стороне наших оппонентов — прежде всего главы киевского режима и его европейских спонсоров», — указал Путин.
Журналист BBC Стив Розенберг спросил президента, каким тот видит будущее РФ и могут ли в нем быть новые военные операции.
«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Если будете соблюдать наши интересы, как мы ваши. Если не будете надувать нас, как с расширением НАТО. <…> Западные деятели создали нынешнюю ситуацию своими руками», — парировал российский лидер.
Депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал NEWS.ru, что его личное внимание привлек вопрос Путину о возможной блокаде Калининградской области.
«Путин четко ответил, что любые попытки нападения на регион будут жестко пресекать. Я согласен: пусть держатся от Калининграда подальше — здоровее будут», — подчеркнул политик.
Какую поддержку Путин пообещал россиянам
Опрошенные NEWS.ru эксперты обратили внимание, что в этом году вопросы внутренней политики на прямой линии вышли на первый план. Глава РФ высказался о проблемах в сфере здравоохранения, регулировании деятельности соцсетей и мессенджеров, повышении НДС и утильсбора на автомобили и многом другом. Путин отметил, что Россия — одна из трех стран, обладающих цифровым суверенитетом, пообещал отменить моратории на штрафы для недобросовестных застройщиков, а также призвал деятелей культуры и СМИ присоединиться к пропаганде семейных ценностей.
«Нужно чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, какое это счастье — материнство, отцовство», — подчеркнул глава государства.
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сказал, что по итогам прямой линии российские власти получили набор конкретных тезисов и цифр, которые важно привести к исполнению.
«Наша работа сводится к тому, чтобы разложить сказанное на решения правительства и профильных ведомств, задать сроки и ответственность, затем довести результат до регионов и до людей, которые задавали вопросы», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Политолог и член Общественной палаты РФ Александр Асафов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что многие сегодня предпринимают попытки разрушить консолидацию российского общества — посеять межнациональную и межрелигиозную рознь.
«И здесь президент говорит об общих, одинаковых традиционных ценностях. О том, что это важно, поскольку эта часть нашей жизни подвергается внешнему давлению и нуждается в особом внимании и защите. Мы едины, мы консолидированы, но враг разного рода провокациями пытается это разрушить. Это, безусловно, требует нашего дополнительного внимания и защиты», — отметил Асафов.
В чем признался Путин на прямой линии
Среди заданных президенту вопросов были и довольно личные. Путин признался, что верит в любовь с первого взгляда. А на вопрос, влюблен ли он сам, лаконично сказал: «Да». Кроме того, Путин назвал своим главным мотиватором доверие российских граждан и призвал верить в «Господа, который не перестанет думать о России».
Но самым трогательным моментом прямой линии стал ответ Путина на вопрос, какое послание он хотел бы оставить потомкам в «капсуле времени».
«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени в ХХ и XXI веках, с благодарностью воспринимаем все, что было сделано нашими предками. <…> Мы шли вперед, боролись, сражались, думали о будущем и о вас. Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. И вы понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы жили не напрасно, и у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, внуки, правнуки гордились вами так, как мы гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», — сказал глава РФ.
Депутат Госдумы Николай Будуев назвал этот монолог президента эмоциональной вершиной прямой линии.
«Путин соединил в нем прошлое, настоящее и будущее — до дрожи. Это чрезвычайно значимый посыл — мы восстанавливаем связь времен, принимаем все, что было, а значит — принимаем себя», — сказал он NEWS.ru.
По словам зампреда думского комитета по информационной политике Андрея Свинцова, главное слово, которым можно охарактеризовать прямую линию 2025 года, — «уверенность».
«Президент сделал все, чтобы граждане нашей страны ее почувствовали, и 2026-й воспринимался ими как год, когда они будут уверены в своем будущем, в будущем нашей страны, наших детей и стариков. Президент почти пять часов говорил по всем вопросам — не только по СВО, но и по экономике, образованию, поддержке семей с детьми. И дал четкое понимание, что мы все работаем правильно и по всем позициям побеждаем», — резюмировал депутат в беседе с NEWS.ru.
