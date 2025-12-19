Путин заявил о скором освобождении Красного Лимана

Красный Лиман будет взят в ближайшее время, российские силы уже контролируют около 50% города, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, из освобожденного Северска открывается путь на Славянск.

Тоже войска уже в городе, внутри идут бои, и, думаю, что Красный Лиман будет взят в ближайшее время. 50% города под нашим контролем, — сказал президент России.

Глава государства напомнил, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, а также командиры на местах, недавно доложили о взятии Северска. Это «важный населенный пункт», подчеркнул Путин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили четыре населенных пункта за минувшую неделю. Речь идет о Песчаном и Герасимовке в Днепропетровской области, Варваровке в Запорожской области и Новоплатоновке — в Харьковской.

До этого начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что российские войска участвуют в уличных боях в Красном Лимане ДНР. Таким образом, по его словам, ВС РФ продвигаются на Краснолиманском направлении.