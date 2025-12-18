Новый год-2026
18 декабря 2025 в 19:31

Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане

Герасимов: российские войска ведут уличные бои в Красном Лимане

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Российские войска участвуют в уличных боях в Красном Лимане ДНР, сообщил начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. Таким образом, по его словам, которые приводит Telegram-канал Минобороны РФ, ВС РФ продвигаются на Краснолиманском направлении.

Развивается наступление на Краснолиманском направлении. Российские штурмовые подразделения ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман, — сказал он.

Также Герасимов рассказал, что военнослужащие Восточной группировки войск полностью освободили территорию ДНР, которая находилась в зоне их ответственности. По его словам, военные также успешно наступают в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ, использовавшие подземные коммуникации шахтоуправления «Покровское» в районе Удачного, оказались в западне. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, погибли там в том числе и наиболее подготовленные и боеспособные подразделения врага.

