Группа «Восток» освободила территорию ДНР в зоне своей ответственности Герасимов сообщил о полном освобождении участка группы «Восток» в ДНР

Военнослужащие Восточной группировки войск полностью освободили территорию ДНР, которая находилась в зоне их ответственности, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ, военные также успешно наступают в Запорожской и Днепропетровской областях.

В своей зоне ответственности группировкой войск «Восток» полностью освобождена территория Донецкой Народной Республики, успешно развивается наступление на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Сейчас ведутся бои за овладение крупным населенным пунктом Запорожской области — городом Гуляйполе, — подчеркнул Герасимов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявил, что основные усилия российских войск направлены на установление полного контроля над Донбассом и Новороссией. По его словам, ВС России также сосредоточились на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску. В ведомстве отметили, что вражеские войска пытались подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка.