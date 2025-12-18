Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 19:25

Группа «Восток» освободила территорию ДНР в зоне своей ответственности

Герасимов сообщил о полном освобождении участка группы «Восток» в ДНР

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие Восточной группировки войск полностью освободили территорию ДНР, которая находилась в зоне их ответственности, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ, военные также успешно наступают в Запорожской и Днепропетровской областях.

В своей зоне ответственности группировкой войск «Восток» полностью освобождена территория Донецкой Народной Республики, успешно развивается наступление на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Сейчас ведутся бои за овладение крупным населенным пунктом Запорожской области — городом Гуляйполе, — подчеркнул Герасимов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявил, что основные усилия российских войск направлены на установление полного контроля над Донбассом и Новороссией. По его словам, ВС России также сосредоточились на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску. В ведомстве отметили, что вражеские войска пытались подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка.

Валерий Герасимов
восток
ДНР
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конец «крестопаду»? Как герб России защищают от «халялизации»
Под Иркутском произошла авария с 10 машинами
Женщина споткнулась о робота в центре Москвы и попала на видео
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.