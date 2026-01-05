Атака США на Венесуэлу
05 января 2026

Экономист раскрыл, что может потерять Франция

Экономист Гапоненко счел великим риск Франции утратить статус соцгосударства

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Франция рискует потерять свой статус социального государства, заявил доцент РАНХиГС Николай Гапоненко. Однако, по мнению экономиста, которое приводит ТАСС, страна могла бы вернуться к голлистской традиции и стать мостом между Востоком и Западом.

Статус Франции как социального государства ставится под большой вопрос, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Германия оказалась на пороге демографического кризиса, в настоящее время страна вступает в эпоху, которая во многом станет решающей для ее будущего. По словам швейцарских аналитиков, речь идет не только о старении населения и иммиграции, но и о трансформации религиозной структуры немецкого общества.

До этого британские аналитики сообщили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну — в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).

