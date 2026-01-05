Экономист раскрыл, что может потерять Франция

Франция рискует потерять свой статус социального государства, заявил доцент РАНХиГС Николай Гапоненко. Однако, по мнению экономиста, которое приводит ТАСС, страна могла бы вернуться к голлистской традиции и стать мостом между Востоком и Западом.

Статус Франции как социального государства ставится под большой вопрос, — отметил он.

