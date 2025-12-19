Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:41

Российские бойцы освободили четыре села за неделю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российский бойцы освободили четыре населенных пункта за минувшую неделю, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о Песчаном и Герасимовке в Днепропетровской области, Варваровке в Запорожской области и Новоплатоновке — в Харьковской.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области. Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские подразделения продолжают наступательные действия в Гуляйполе. Они сумели мелкими группами продавить оборону ВСУ в городе на три километра вглубь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что российские войска участвуют в уличных боях в Красном Лимане ДНР. Таким образом, по его словам, ВС РФ продвигаются на Краснолиманском направлении.

ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
СВО
