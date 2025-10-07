Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 00:00

«Пахал, как раб на галерах»: правила жизни Владимира Путина

Владимир Путин в представлении ИИ Владимир Путин в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 73 года. В Кремле не раз отмечали, что глава государства проводит праздничный день скромно, чаще всего на рабочем месте. Российский лидер считает, что выполнение больших задач и достижение целей — самое большое счастье. Какими еще жизненными принципами руководствуется Путин, что он говорил о семье, любви, РФ и власти — в материале NEWS.ru.

Как формировался характер президента России Владимира Путина

Владимир Путин родился в Ленинграде в простой семье. Его отец, прошедший Великую Отечественную войну, трудился мастером на заводе, мама-блокадница была разнорабочей. Детство Путина прошло в небольшой коммунальной квартире. До шестого класса школы он был хулиганом и нередко получал тройки, но отличался хорошей памятью, гибким умом и твердым характером. Путин занимался боевыми искусствами — он является мастером спорта по дзюдо и самбо.

Впоследствии президент с большой ностальгией вспоминал и секцию по дзюдо, и своего первого тренера Анатолия Рахлина. По словам главы государства, тот буквально «выдрал» обычного ленинградского подростка со двора и привел в «замечательный мир мужества, искренности и благородства», где высшая ценность кроется не только в физической силе, но и в человеческих качествах.

Владимир Путин во Дворце спортивных единоборств, 2000 год Владимир Путин во Дворце спортивных единоборств, 2000 год Фото: Величкин Сергей/Родионов Владимир/ТАСС

«Основная мысль — это гибкий путь. Можно и нужно быть гибким, иногда можно и уступить, но только в том случае, если это путь к победе», — так президент описал философию дзюдо в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с NEWS.ru отметил, что Путин по-прежнему остается в прекрасной форме, причем во всех отношениях.

«Мы знакомы давно, но стали общаться тесно и регулярно, когда я возглавил партию. У нас прямая связь, но президента без особой нужды не беспокою — он и так работает на износ и разрыв. Нас объединяет общий график — оба трудимся по ночам. Это непросто, но глава государства находится в отличной спортивной и интеллектуальной форме. Пожелаем каждому держать удар так, как умеет Путин», — сказал он.

Как президент России Владимир Путин добивается целей

После восьмого класса Путин перешел в школу с химическим уклоном. В те годы он решил стать разведчиком и отправился в приемную ленинградского управления Комитета госбезопасности СССР, чтобы выяснить, как туда попасть. Будущему главе государства порекомендовали пойти в армию и получить юридическое образование.

В 1975 году Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет) на кафедре международного права.

Владимир Путин, 1983 год Владимир Путин, 1983 год Фото: Zuma\TASS

Окончив ЛГУ, он устроился на работу в секретариат Управления КГБ по Ленинградской области. После курсов переподготовки оперативного состава Путина прикрепили к контрразведке, а затем перевели в 1-й отдел УКГБ по Ленинградской области, занимавшийся внешней разведкой. В 1985 году будущий глава государства окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова (ныне — Академия внешней разведки) и был направлен в представительство КГБ в Германской Демократической Республике. Он работал в Дрездене до 1990-го — занимал должности старшего уполномоченного, помощника, а также старшего помощника начальника отдела.

Много лет спустя в книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» президент рассказал, что еще во время учебы в разведшколе был чересчур спокойным. Кто-то даже посчитал это отрицательной чертой, поэтому в его досье появилась такая характеристика: «Пониженное чувство опасности».

Как президент России Владимир Путин выбирает друзей

В начале 1990-х Путин вернулся в родной ЛГУ, где работал помощником ректора по международным вопросам. Затем он занял должность советника председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака. В 1994-м, когда тот возглавил правительство города, Путин стал его первым заместителем.

В Петербурге будущий глава государства встретил друзей, связи с которыми поддерживает уже много лет. Он не раз отмечал, что никогда не испытывал стыда за близких, а настоящую дружбу описывал так: «О ней можно говорить тогда, когда мы не просто уважаем другого человека, а признаем, что он в чем-то лучше нас — умнее, опытнее, смелее. <…> При определенных обстоятельствах [мы] готовы даже на определенные жертвы в отношении человека, которого мы считаем своим другом, а он считает другом нас». Эти слова Путин произнес на марафоне «Новое знание» в 2021 году.

Глава РФ считает предательство самым большим грехом в отношениях между людьми и «самым мерзким преступлением, которое можно себе представить».

Анатолий Собчак (в центре) и Владимир Путин (слева), 2007 год Анатолий Собчак (в центре) и Владимир Путин (слева), 2007 год Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости

Слуцкий отметил, что Путин умеет дружить.

«Это редкое качество, если мы говорим о способности дружить с теми, кто оказался в невыигрышной ситуации. Он может подставить плечо, умеет прощать тех, кто по каким-то причинам совершил ошибку, в том числе и серьезную, если этот человек одумался, осознал и готов дальше работать в интересах дела, людей, а также страны», — пояснил парламентарий.

При этом Путин не только вдумчивый и добрый человек, но и бескомпромиссный по отношению к тем, кто желает России зла, заявил Слуцкий. «Поэтому все враги в период его президентства были и будут побеждены», — добавил собеседник.

Как президент России Владимир Путин относится к власти

В 1996 году Путин переехал в Москву, где получил должность замглавы Управления делами президента (УДП) Павла Бородина. Через пару лет он стал директором ФСБ РФ, сменив Николая Ковалева. Путин совмещал этот пост с должностью секретаря Совета безопасности.

К концу десятилетия карьера будущего президента стала стремительно развиваться. В 1999-м он стал первым зампредом правительства, врио главы кабинета министров, после чего был утвержден Госдумой в должности премьера.

В последний день 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента и назначил Путина и. о. главы государства. В марте 2000-го он одержал победу на досрочных президентских выборах, набрав 52,94% голосов.

Владимир Путин и Борис Ельцин, 2000 год Владимир Путин и Борис Ельцин, 2000 год Фото: Величкин Сергей/Родионов Владимир/ТАСС

С тех пор Путин четырежды избирался на пост главы государства — в 2004, 2012, 2018 и 2024 годах. Незадолго до окончания второго президентского срока в 2008 году он заявил, что ему не стыдно перед избиравшими его гражданами.

«Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил», — сказал он на пресс-конференции в Кремле.

Путину не раз приходилось принимать сложные, судьбоносные для России решения. По словам главы государства, он всегда старается слышать и понимать проблемы государства и народа. «Я стараюсь делать то, что считаю правильным и нужным для нашей страны, для наших граждан», — подчеркивал он.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который познакомился с Путиным в петербургский период его карьеры, рассказал NEWS.ru, что глава РФ никогда не боялся самой сложной работы.

«Мы работали в Санкт-Петербурге: он — в мэрии, я — в законодательном собрании. Тогда было тяжелое время и в городе, и в стране, приходилось решать многие проблемы прямо „с колес“, без права не ошибку. Я не раз наблюдал, как Владимир Владимирович, который до того не имел опыта такой работы, успешно с ней справлялся», — вспомнил парламентарий.

Что президент России Владимир Путин говорил о любви и семье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина есть планы на день рождения, но ему известно только о рабочих. 7 октября глава государства проведет ряд международных телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совета безопасности.

По словам Пескова, президента поздравят родные.

«Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью», — сказал представитель Кремля.

В 2022-м Путин заявил: «Огромное счастье — иметь детей, это одна из целей жизни и существования всего живого».

Несмотря на огромную нагрузку и постоянную занятость, глава государства отмечал, что он не чувствует себя одиноким человеком. «Если надо сказать о трех главных ценностях в жизни, я бы сказал так: первое — это сама жизнь, большая ценность. Далее — любовь и свобода», — подчеркнул Путин в 2017 году на встрече с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус».

При этом он убежден, что любовь — понятие универсального характера, которое лежит в основе отношений как в отдельно взятой семье, так и между народами.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

В 2008 году, отвечая на вопрос на прямой линии о том, что он любит больше всего, Путин кратко сказал: «Россию». По словам главы государства, после того как он начал работать на федеральном уровне, это чувство многократно усилилось.

Миронов отметил, Путин — очень вдумчивый и взвешенный руководитель, с которым стране очень повезло.

«За прошедшие годы все, включая даже противников нашего президента, убедились, что он — настоящий профессионал и патриот России. Таким и должен быть лидер нации. В день его рождения хочу пожелать главного: сил, здоровья и Божьей помощи в трудах на благо Отечества! России быть великой», — подчеркнул депутат.

Слуцкий в свою очередь заявил, что Путин — национальный лидер, за которым идут люди вне зависимости от возраста, вероисповедания, места жительства или партбилета.

«Он объединил страну, поднял ее и продолжает успешно это делать, в том числе в период последней в истории схватки с нацистским режимом на Украине. Сейчас непросто, но страна еще сильнее, плечом к плечу сплотилась вокруг своего лидера. Здоровья нашему имениннику, удачи и любви», — резюмировал лидер ЛДПР.

