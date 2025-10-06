Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:00

Песков раскрыл планы Путина в свой 73-й день рождения

Песков: Путин проведет в свой день рождения ряд международных переговоров

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин проведет ряд международных переговоров в день своего рождения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во вторник, 7 октября, главе государства исполняется 73 года, передает РИА Новости.

И, как правило, в течение дня президент получает поздравления от своих зарубежных коллег. Много телефонных разговоров запланировано уже на завтра международных, — сказал Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что внуки российского президента тепло и с любовью поздравляют дедушку с днем рождения. По его словам, он не знает о личных планах лидера на знаменательный день.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что получил поздравление с днем рождения от президента России. Путин также передал приветствие всем жителям республики и поздравил их с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозного, добавил он.

До этого Путин поздравил с днем рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Он пообещал продолжать активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

