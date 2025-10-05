Кадыров рассказал о поздравлении от Путина Кадыров сообщил о получении поздравления с днем рождения от Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что получил поздравление с днем рождения от президента России Владимира Путина, передает ТАСС. По его словам, российский лидер также передал приветствие всем жителям республики и поздравил их с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозного.

Меня в первую очередь поздравил президент. Он сказал всем передать приветствие и поздравил с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозного. В том числе поздравил и меня, — рассказал глава Чечни.

Ранее исполняющий обязанности главы правительства Чечни Магомед Даудов вручил Рамзану Кадырову высшую награду региона — медаль «Золотая звезда» Героя Чеченской Республики. Согласно тексту указа, звание присуждено за исключительные заслуги перед государством, преданное служение населению и демонстрацию личной отваги.

Кроме того, Кадыров сообщил о захвате российскими военными тяжелой бронемашины американского производства «Кугуар» у ВСУ. По его словам, трофейная техника уже доставлена в зону специальной военной операции, где будет использоваться в дальнейшем.