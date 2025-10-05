Кадыров рассказал о возвращении в зону СВО трофейного «Кугуара» Кадыров: трофейную бронемашину из США «Кугуар» вернули в зону СВО

Российские военные захватили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелую бронемашину американского производства «Кугуар», заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, техника уже вернулась в зону СВО, где будет «служить верой и правдой».

Несмотря на то, что против России воюют страны НАТО, Европа и Запад, доблестные воины РФ забирают территории, — добавил Кадыров.

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев рассказал, что в настоящее время обсуждать возможность нового наступления ВСУ не имеет смысла. Политик пояснил, что в украинской армии наблюдается критическая ситуация, вызванная в основном недостатком военнослужащих.

Кроме того, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины неспособны на масштабное наступление из-за значительных потерь. По его мнению, ВСУ могут лишь симулировать наступательные действия в пропагандистских целях, поскольку не располагают необходимым количеством техники и личного состава для реальных операций.