Говорить о возможности нового наступления ВСУ сейчас бессмысленно, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, в украинской армии сложилась катастрофическая ситуация в основном из-за нехватки личного состава.

Бригады (ВСУ. — NEWS.ru) укомплектованы личным составом едва ли на 30%, и в таком состоянии говорить о каком-то возможном наступлении, конечно, бессмысленно, — сказал Журавлев.

Депутат напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал о готовящемся наступлении американскому лидеру Дональду Трампу. Журавлев выразил мнение, что глава Белого дома сделал вид, что поверил Зеленскому. Он считает, что сейчас Трампу крайне выгодно отстраниться от конфликта на Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что тактика Дональда Трампа в отношении к России по вопросу украинского урегулирования претерпела изменения. Он пояснил, что республиканец отказался от политики «пряника» и взялся «за кнут». До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сравнил Россию с бумажным тигром после встречи с Зеленским, находясь под влиянием его видения.