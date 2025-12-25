Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 09:39

Санта-Клаус навестил экипаж МКС

Санта-Клаус вышел на орбиту и навестил космонавтов на МКС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Санта-Клаус во время международного турне посетил на Рождество МКС, что следует из данных системы слежения Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Во время пролета над Латинской Америкой волшебник резко сменил курс и поднялся до уровня Международной космической станции.

Вслед за визитом на МКС, по данным NORAD, Санта благополучно вернулся на Землю и продолжил свою миссию в Центральной Америке, стремясь успеть в каждый дом до окончания праздника. За перемещением упряжки наблюдают с помощью спутников и радаров, которые улавливают тепловой сигнал от знаменитого красного носа оленя Рудольфа. К восьми утра по московскому времени Санта успел вручить уже более 6,4 миллиарда подарков детям и взрослым по всему миру.

Традиция следить за Сантой зародилась в 1955 году из-за забавной ошибки в газетной рекламе. Универмаг в Колорадо перепутал цифры, и вместо горячей линии Санта-Клауса дети начали звонить на секретный номер центра ПВО. Дежурный офицер не растерялся и начал докладывать ребятам о местоположении волшебника на радарах. Сегодня за путешествием может наблюдать любой желающий через специальные «Санта-камеры» и прямые трансляции на YouTube.

Ранее всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что для него счастье — быть рядом с родными и близкими. По мнению волшебника, Новый год — это время, когда все россияне становятся дружной семьей.

Санта-Клаус
МКС
Рождество
NORAD
