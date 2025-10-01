Россию предупредили об ужесточении политики Трампа Президент Финляндии Стубб: Трамп сменил политику пряника на кнут в отношении РФ

Тактика главы Белого дома Дональда Трампа в отношении к России по вопросу украинского урегулирования претерпела изменения, заявил изданию Politico президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, республиканец отказался от политики «пряника» и взялся «за кнут».

Стубб напомнил, что его американский коллега уже говорил, что разочарован темпами развития переговорного трека между Россией и Украиной. Но при этом он выражал уверенность в том, что договоренность все-таки будет достигнута.

Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут, — заявил финский президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сравнил Россию с бумажным тигром после встречи с Зеленским, находясь под влиянием его видения. По словам представителя Кремля, это видение абсолютно контрастирует с мнением российской стороны.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что резкие заявления Трампа о России являются тактикой для ведения переговоров. По словам дипломата, речь идет о политическом способе хозяина Белого дома занять наиболее выгодное положение по отношению к властям РФ.