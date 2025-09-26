«Политическое маневрирование»: Захарова объяснила заявления Трампа о России

Последние резкие заявления американского президента Дональда Трампа о России являются тактикой для ведения переговоров, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, речь идет о политическом способе хозяина Белого дома занять наиболее выгодное положение по отношению к властям РФ.

Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров, — отметила она.

В частности, 23 сентября президент США во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским положительно ответил на вопрос, должны ли страны Североатлантического альянса сбивать авиацию РФ в случае нарушения их воздушного пространства. Однако он избежал конкретного ответа на уточняющий вопрос о том, готов ли Белый дом оказать в этом содействие своим союзникам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сравнил Россию с бумажным тигром после встречи с Зеленским, находясь под влиянием его видения. По словам представителя Кремля, это видение абсолютно контрастирует с мнением российской стороны.