23 декабря 2025 в 21:42

Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду

Ирландский журналист Боуз раскритиковал награждение Сырского во Франции

Журналист из Ирландии Чей Боуз высмеял в соцсети X главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, получившего во Франции Орден Почетного легиона. Он указал на то, что награждение происходит в момент массовой гибели украинских граждан.

В то время как украинцы массово умирают, допускающий грубые ошибки генерал Сырский получает французские почести, — написал он.

Боуз обратил внимание, что орден Сырскому вручил начальник генштаба французских вооруженных сил генерал Фабьен Мандон. Ранее он заявлял, что Франция должна быть готова «терять своих детей» и «страдать экономически» ради противостояния с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах в работе системы противовоздушной обороны в Одесской области. Глава государства подтвердил масштабные разрушения в регионе.

