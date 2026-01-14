Пропавшие бойцы ВСУ, крах обороны у Гуляйполя: новости СВО к утру 14 января

Украинская армия потеряла возможность сохранить оборонные позиции близ Гуляйполя из-за нехватки техники и личного состава, обломки дронов ВСУ спровоцировали пожар на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 13 января, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ потеряли возможность обороняться у Гуляйполя

Оборонные позиции Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области стремительно ослабевают, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, причиной образования брешей на этом участке фронта стала нехватка личного состава и техники. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

Марочко пояснил, что командование ВСУ на фоне продвижения российских войск вынуждено перебрасывать силы на третью линию обороны и пытаться закрепиться там. Это приводит к оголению предыдущих рубежей.

Атака ВСУ спровоцировала пожар в промзоне в Ростове-на-Дону

Спасатели в настоящий момент тушат пожар на одном из промышленных объектов в западной части Ростова-на-Дону после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он также добавил, что возгорание произошло в квартирах многоэтажных домов.

Информацию о пострадавших глава Ростовской области не обнародовал. Он добавил, что в Ростове-на-Дону до сих пор идет отражение воздушной атаки. Слюсарь подчеркнул, что все дежурно-спасательные службы были приведены в готовность. Они оперативно выехали для ликвидации последствий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы ВСУ пропали без вести после присоединения к «Азову»

За два месяца после включения в состав формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) пропали без вести более 120 украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых ведомствах. Источники сослались на данные украинских поисковиков.

По информации СМИ, речь идет о 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ. Недавно она была передана в подчинение 3-му армейскому корпусу «Азов». Командиром бригады назначен майор Владимир Фокин. Он возложил ответственность за исчезновение личного состава на командиров подразделений.

Мирный житель погиб в результате детонации беспилотника ВСУ

В Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Инцидент произошел в городе Шебекино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, была зафиксирована детонация взрывного устройства, сброшенного с дрона. Мужчина скончался на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Украинские дроны устроили налет на гражданские автомобили

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по поселку Белая Березка в Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате налета БПЛА на два гражданских автомобиля пострадал мирный житель.

Как уточнил губернатор Брянской области, пострадавшего оперативно доставили в больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В Таганроге при обстреле ВСУ погибла женщина

Тело женщины обнаружили в доме в Таганроге, разрушенном в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, она убирала помещения в этом здании.

По его словам, спасательные службы устранили последствия разрушений. Специальная комиссия занималась оценкой размера повреждений. Был организован сбор необходимых бумаг от жильцов поврежденных зданий и автовладельцев, пострадавших в результате инцидента, для предоставления финансовой поддержки.

