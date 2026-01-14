Более сотни бойцов ВСУ пропало без вести после присоединения к «Азову»

Более сотни бойцов ВСУ пропало без вести после присоединения к «Азову» РИАН: более 120 бойцов ВСУ пропало без вести после присоединения к «Азову»

За два месяца после включения в состав формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) пропали без вести более 120 украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых ведомствах. Источники сослались на данные украинских поисковиков.

По информации собеседников агентства, речь идет о 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ. Недавно она была передана в подчинение 3-му армейскому корпусу «Азов».

В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ за два месяца пропало без вести 124 военнослужащих, — сообщил российский силовик.

Командиром бригады назначен майор Владимир Фокин. Он возложил ответственность за исчезновения личного состава на командиров подразделений.

Ранее украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал, что из одного из учебных центров ВСУ еженедельно сбегали до 10 мобилизованных украинцев. По его словам, такая ситуация наблюдалась в Новомосковске (украинское название — Самар) в Днепропетровской области.







