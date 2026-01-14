Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 04:23

Более сотни бойцов ВСУ пропало без вести после присоединения к «Азову»

РИАН: более 120 бойцов ВСУ пропало без вести после присоединения к «Азову»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

За два месяца после включения в состав формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) пропали без вести более 120 украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых ведомствах. Источники сослались на данные украинских поисковиков.

По информации собеседников агентства, речь идет о 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ. Недавно она была передана в подчинение 3-му армейскому корпусу «Азов».

В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ за два месяца пропало без вести 124 военнослужащих, — сообщил российский силовик.

Командиром бригады назначен майор Владимир Фокин. Он возложил ответственность за исчезновения личного состава на командиров подразделений.

Ранее украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал, что из одного из учебных центров ВСУ еженедельно сбегали до 10 мобилизованных украинцев. По его словам, такая ситуация наблюдалась в Новомосковске (украинское название — Самар) в Днепропетровской области.




Азов
ВСУ
пропавшие без вести
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ряд российских регионов ждет крепкий мороз на Крещение
Более сотни бойцов ВСУ пропало без вести после присоединения к «Азову»
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 14 января: попадание в дома, что известно
Врач назвал главные причины частых походов в туалет
«Очень решительно»: Трамп в очередной раз пригрозил Ирану
Украинские БПЛА врезались в жилые дома на юге России
«Не играют в европейские игры»: Венгрия становится промышленным центром ЕС
Элайджа Вуд отказался обсуждать съемки нового фильма о Средиземье
Трамп устроил перепалку с рабочим завода Ford из-за жесткого обвинения
Гороскоп на 14 января: общаемся с семьей, наводим уют
«Ошалевший мир»: Лукашенко заявил о сложной геополитической обстановке
Названа главная опасность идеализации партнера в начале отношений
Новый возлюбленный, «Холоп-3», скандалы: куда пропала Кристина Асмус
Самый северный полуостров России ждут трескучие морозы
Непогода привела к травмированию более 120 жителей Словакии
Одна из стран Евросоюза отказалась защищать Гренландию от Трампа
Украинские силовики проводят обыски в офисе партии Тимошенко
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком городе
Женщина попыталась зарезать мужчину в Москве
«Растление молодого поколения»: в России призвали запретить игру GTA VI
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.