Украинские дроны устроили налет на гражданские автомобили Житель Брянской области пострадал при налете дронов ВСУ на автомобили

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по поселку Белая Березка в Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате налета БПЛА на два гражданских автомобиля пострадал мирный житель.

Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района. В результате подлых действий ВСУ, к сожалению, осколочные ранения получил мирный житель, — говорится в сообщении.

Как уточнил Богомаз, пострадавшего оперативно доставили в больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Таганроге Ростовской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации после удара беспилотника. Как уточнила глава города Светлана Камбулова, режим действует на территории двух промышленных предприятий, жилых домов и учебного учреждения.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что после атаки ВСУ в Таганроге повреждены промышленный объект, жилые дома и газовые коммуникации. Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников.