Украинские дроны устроили налет на гражданские автомобили

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по поселку Белая Березка в Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате налета БПЛА на два гражданских автомобиля пострадал мирный житель.
Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района. В результате подлых действий ВСУ, к сожалению, осколочные ранения получил мирный житель, — говорится в сообщении.
Как уточнил Богомаз, пострадавшего оперативно доставили в больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Таганроге Ростовской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации после удара беспилотника. Как уточнила глава города Светлана Камбулова, режим действует на территории двух промышленных предприятий, жилых домов и учебного учреждения.
До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что после атаки ВСУ в Таганроге повреждены промышленный объект, жилые дома и газовые коммуникации. Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников.