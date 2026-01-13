Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 08:44

В Ростовской области раскрыли последствия атаки ВСУ на Таганрог

Слюсарь: промобъект и жилые дома повреждены в Таганроге после атаки ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Промышленный объект, жилые дома и газовые коммуникации повреждены в Таганроге после атаки ВСУ, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он отметил, что средства ПВО в регионе сбили семь беспилотников, режим опасности атаки БПЛА продолжал действовать до 8:32.

По предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили, — написал Слюсарь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по России в ночь на вторник, 13 января. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 вражеских аппаратов. Уточняется, что больше всего беспилотников атаковали Ростовскую область.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны осуществили масштабный перехват воздушных целей. В течение трех часов (с 20:00 до 23:00 мск 12 января) дежурными средствами ПВО было уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Россия
Ростовская область
Юрий Слюсарь
повреждения
БПЛА
