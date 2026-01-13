Свыше 10 БПЛА атаковали российские регионы посреди ночи Средства ПВО сбили 11 беспилотников над Россией за ночь

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по России в ночь на вторник, 13 января, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 вражеских аппаратов.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 января до 07:00 мск 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего беспилотников пришлось на Ростовскую область. Над регионом сбили семь целей. Еще по одному дрону уничтожили в небе над Белгородской, Курской, Орловской областями и Крымом.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об инциденте с применением БПЛА в прифронтовом городе Васильевке. По его словам, украинские военные ударили дроном по многоквартирному жилому дому.

До этого Министерство обороны сообщало, что российские системы противовоздушной обороны осуществили масштабный перехват воздушных целей. В течение трех часов дежурными средствами ПВО было уничтожено 78 украинских БПЛА самолетного типа.