13 января 2026 в 12:31

Власти Таганрога ввели режим ЧС после удара беспилотника ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В Таганроге Ростовской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации после удара беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. Режим действует на территории двух промышленных предприятий, жилых домов и учебного учреждения.

Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: два предприятия, два МКД, одно учебное заведение, — написала Камбулова.

Глава города отметила, что рабочая группа проводит обход поврежденных домов, чтобы провести оценку ущерба. Специалисты закрывают тепловой контур.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что промышленный объект, жилые дома и газовые коммуникации повреждены в Таганроге после атаки ВСУ. Он отметил, что средства ПВО в регионе сбили семь беспилотников, режим опасности атаки БПЛА продолжал действовать до 08:32.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по России в ночь на вторник, 13 января. Всего дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 вражеских аппаратов.

