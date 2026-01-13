Атака США на Венесуэлу
В российском регионе под разрушенным атакой ВСУ домом нашли тело женщины

Губернатор Слюсарь: в Таганроге при обстреле ВСУ погибла женщина

Тело женщины обнаружили в доме в Таганроге, разрушенном в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, она убирала помещения в этом здании.

К концу дня пришла горькая новость из Таганрога, который подвергся сегодня утром вражескому обстрелу. Погибла 65-летняя женщина. На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено, — написал он.

По его словам, спасательные службы продолжают устранять последствия разрушений. Специальная комиссия занимается оценкой размера повреждений. Организован сбор необходимых бумаг от жильцов поврежденных зданий и автовладельцев, пострадавших в результате инцидента, для предоставления финансовой поддержки.

Ранее в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области пострадали три человека. Также осколками были повреждены два легковых автомобиля, на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого три человека погибли при атаке на Ростовскую область. Два из них стали жертвами удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. Еще девять человек получили ранения.

