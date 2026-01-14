Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 14 января: попадание в дома, что известно

Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 14 января: попадание в дома, что известно

В ночь на среду, 14 января, Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке беспилотников украинской армии. Что известно о последствиях налета БПЛА, есть ли пострадавшие?

Что известно об атаке на Ростов-на-Дону ночью 14 января

Telegram-канал SHOT сообщил, что обломки украинского БПЛА влетели в жилой дом в Ростове-на-Дону, после этого в здании начался сильный пожар.

«Во время ночной атаки дронов осколки одного из уничтоженных беспилотников прилетели прямо в жилую многоэтажку в одном из районов города, в квартиру на 14 этаже», — говорится в посте.

По данным канала, в нескольких соседних квартирах выбиты стекла.

«Информации о пострадавших пока нет. На место уже выехали все экстренные службы», — пишет канал.

В то же время Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей также сообщает, что в Ростове-на-Дону пострадал 14-й этаж одной из многоэтажек, части БПЛА вместе с обломками фасада упали на припаркованные машины.

«Сначала услышали грохот, затем появился дым. По словам очевидцев, взрывы слышали в районах Левенцовка, Советский и Чкаловский», — отмечает канал.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Что о налете БПЛА на Ростов-на-Дону сказали власти

Мэр города Александр Скрябин подтвердил, что в ночь на 14 января воздушная атака ВСУ отражается в Ростове-на-Дону.

«Воздушная атака отражается над западной частью города. Поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по его данным, также загорелись строения промышленного предприятия. Информация уточняется, добавил Скрябин.

В свою очередь глава региона Юрий Слюсарь подчеркнул, что все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий атаки ВСУ на Ростов-на-Дону.

«На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

О пострадавших или жертвах пока не сообщалось.

