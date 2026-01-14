В Иране назвали операцию США в республике обреченной Миссия Ирана в ООН: вмешательство США обернется неудачей

Если Соединенные Штаты пойдут на военное вмешательство в ситуацию в Иране, они вновь потерпят неудачу, предупредила миссия Исламской Республики в ООН в социальной сети Х. Дипломаты подчеркнули, что иранский народ готов бороться за свою страну.

Американские фантазии и политика в отношении Ирана основаны на смене режима <...>. Этот сценарий уже терпел неудачу ранее. Иранский народ будет защищать свою страну — и, без сомнения, он [сценарий] потерпит неудачу вновь, — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить жесткие меры в отношении Ирана. Он предупредил, что Вашингтон предпримет «очень решительные действия» в ответ на возможные казни участников протестов в республике. Трамп повторил эту угрозу дважды, подчеркнув серьезность намерений США.

Вместе с этим появилась информация, что иранские власти предпринимают шаги для создания полностью изолированной национальной интернет-сети. Одним из ключевых элементов этой стратегии является внедрение «белого списка» — строго ограниченного перечня сайтов, которые будут доступны внутри страны.