Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 04:19

«Очень решительно»: Трамп в очередной раз пригрозил Ирану

Трамп заявил, что Иран могут ожидать очень решительные действия со стороны США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить жесткие меры в отношении Ирана. В интервью телекомпании CBS News американский лидер предупредил, что Вашингтон предпримет «очень решительные действия» в ответ на возможные казни участников протестов в республике.

Трамп повторил эту угрозу дважды, подчеркнув серьезность намерений своей администрации. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся с конца декабря 2025 года массовых беспорядков в Иране, вызванных резким падением курса национальной валюты.

Мы предпримем очень решительные действия, если они такое сделают. Мы предпримем очень решительные действия, — сказал Трамп.

Волнения, начавшиеся с протестов торговцев, быстро охватили большинство крупных городов. Сейчас они переросли в столкновения. Иранские власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов и заявили, что с 8 января среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Официальный Тегеран возложил ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль.

Ранее сообщалось, что иранские силовики задержали 297 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов. В иранской полиции добавили, что бунтовщики разрушали религиозные, государственные и общественные учреждения.

Дональд Трамп
Иран
казни
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ряд российских регионов ждет крепкий мороз на Крещение
Более сотни бойцов ВСУ пропало без вести после присоединения к «Азову»
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 14 января: попадание в дома, что известно
Врач назвал главные причины частых походов в туалет
«Очень решительно»: Трамп в очередной раз пригрозил Ирану
Украинские БПЛА врезались в жилые дома на юге России
«Не играют в европейские игры»: Венгрия становится промышленным центром ЕС
Элайджа Вуд отказался обсуждать съемки нового фильма о Средиземье
Трамп устроил перепалку с рабочим завода Ford из-за жесткого обвинения
Гороскоп на 14 января: общаемся с семьей, наводим уют
«Ошалевший мир»: Лукашенко заявил о сложной геополитической обстановке
Названа главная опасность идеализации партнера в начале отношений
Новый возлюбленный, «Холоп-3», скандалы: куда пропала Кристина Асмус
Самый северный полуостров России ждут трескучие морозы
Непогода привела к травмированию более 120 жителей Словакии
Одна из стран Евросоюза отказалась защищать Гренландию от Трампа
Украинские силовики проводят обыски в офисе партии Тимошенко
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком городе
Женщина попыталась зарезать мужчину в Москве
«Растление молодого поколения»: в России призвали запретить игру GTA VI
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.