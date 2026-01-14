«Очень решительно»: Трамп в очередной раз пригрозил Ирану Трамп заявил, что Иран могут ожидать очень решительные действия со стороны США

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить жесткие меры в отношении Ирана. В интервью телекомпании CBS News американский лидер предупредил, что Вашингтон предпримет «очень решительные действия» в ответ на возможные казни участников протестов в республике.

Трамп повторил эту угрозу дважды, подчеркнув серьезность намерений своей администрации. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся с конца декабря 2025 года массовых беспорядков в Иране, вызванных резким падением курса национальной валюты.

Мы предпримем очень решительные действия, если они такое сделают. Мы предпримем очень решительные действия, — сказал Трамп.

Волнения, начавшиеся с протестов торговцев, быстро охватили большинство крупных городов. Сейчас они переросли в столкновения. Иранские власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов и заявили, что с 8 января среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Официальный Тегеран возложил ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль.

Ранее сообщалось, что иранские силовики задержали 297 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов. В иранской полиции добавили, что бунтовщики разрушали религиозные, государственные и общественные учреждения.