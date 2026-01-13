Полиция Ирана задержала 297 бунтовщиков

Иранские силовики задержали 297 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую полицию. Там добавили, что бунтовщики разрушали религиозные, государственные и общественные учреждения.

297 бунтовщиков, которые принимали участие в разрушении религиозных, государственных и общественных учреждений, а также совершали террористические нападения на сотрудников органов безопасности, задержаны, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел страны Аббас Аракчи заявил, что иранские власти контролируют ситуацию с протестами в стране. Отмечается, что ситуация обострилась в конце декабря 2025 года на фоне девальвации местной валюты — иранского риала.

До этого мэр иранской столицы Алиреза Закани отметил, что участники массовых протестов устроили погромы в 25 мечетях Тегерана. При этом разграблены 24 жилых дома, две больницы, 48 пожарных машин и 26 банков. Иранская гостелерадиокомпания сообщила, что два сотрудника сил безопасности погибли в столкновениях с участниками беспорядков в провинции Кум.