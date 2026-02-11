Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 21:00

Пушечное мясо ВСУ. Зеленский пустил в расход иностранных наемников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Расформирование украинского Интернационального легиона и отправка его бойцов в штурмовые подразделения вызвали гнев зарубежных наемников ВСУ. Многие из них открыто выражают недовольство решениями Киева, называя их «плевком в лицо». При этом украинские войска не останавливают вербовку «диких гусей». Почему Украине нужен этот контингент и могут ли «солдаты удачи» устроить бунт против командования, в колонке для NEWS.ru рассказал политический аналитик Александр Чаусов.

Что случилось с Интернациональным легионом ВСУ

Информация о планах Киева расформировать Интернациональный легион появилась еще осенью 2025 года и официально подтвердилась в декабре, когда Генштаб украинской армии опубликовал приказ о роспуске. По факту же перевод боевиков в штурмовые подразделения без объяснения причин начался за несколько месяцев до официального объявления. По данным газеты Le Monde, некоторых наемников оповестили о переводе одним днем — прямо перед отправкой на передовую, не оставив им никакого выбора.

Зарубежные бойцы, которые пообщались с изданием, признались: их такой шаг Киева «шокировал». По словам наемников, многие из их товарищей были «деморализованы» и решили уйти. «Я испытываю горечь по отношению к начальству. Мы рискуем жизнями, чтобы помочь Украине, а они нас бросают. Это плевок в лицо», — пожаловался медик по имени Карл родом из США.

В общем, Киев в своих лучших традициях отправил «диких гусей» на мясо. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял: на наемников не распространяется Женевская конвенция о военнопленных, поэтому ВС РФ будут расценивать их не как обычных участников военных действий, а как террористов, то есть приказа брать их живыми не будет.

Почему Киев продолжает вербовку

Хотя Интернациональный легион официально распущен, Украина не отказалась от идеи привлечения зарубежных «специалистов» в свои войска. Сейчас основные усилия вербовщиков сосредоточены на странах Южной Америки — именно на базе местного контингента в 2025 году была сформирована так называемая Специальная латинская бригада ВСУ.

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так, например, в Бразилии ищут «волонтеров» для заброски в зону боевых действий уже в ближайший месяц. Всем заинтересованным обещают оплатить расходы по транспортировке, а также заработную плату от $850 до $3300 в месяц. По состоянию на 10 февраля на объявление успели откликнуться целых пять человек.

Важный нюанс: Киев особенно интересуют «добровольцы» без опыта военной службы. И здесь возникает логичный вопрос — а зачем? Ответ прост: специализированные иностранные подразделения — слишком «рисковый» актив. Как показал опыт последних лет, этот контингент при определенных обстоятельствах вполне может создать угрозу для собственного командования.

Случаи локальных бунтов среди наемников уже известны. В мае 2025 года группа иностранцев подняла восстание, возмутившись отказом Киева предоставить им вид на жительство и иные преференции, связанные с военной службой. Попав в украинскую армию, бойцы ощутили на себе все прелести мясных штурмов, не имея при этом ни малейших социальных гарантий. И чем дальше заходит конфликт, тем больше недовольных политикой командования появляется среди иностранцев.

В таком случае ориентир ВСУ на Латинскую Америку вполне объясним. Суммы, которые сейчас предлагают наемникам, грубо говоря, не космические. При этом в южноамериканских странах есть определенные социальные страты — у них мало денег, но есть опыт «работы с оружием»: пусть не в армии, но в бандах или наркокартелях. Такие «волонтеры» еще и достаточно безбашенные для отправки их в самое пекло — идеальные кандидаты для «героической» смерти в рядах ВСУ.

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что ждет иностранных наемников ВСУ

Если бы все недовольные решениями Киева иностранцы объединились, то вполне смогли бы создать ВСУ дополнительные проблемы в зоне боевых действий. Правда, точно сказать, сколько именно наемников осталось в распоряжении Украины, сложно. В открытых источниках их численность варьируется от 5 тысяч до 20 тысяч человек. Но более реалистичными выглядят подсчеты офицера украинской армии Константина Милевского: в августе 2025 года он заявлял о 8 тысячах «диких гусей» в рядах ВСУ.

Все они вооружены, в достаточной степени озлоблены и не обременены такими понятиями, как честь, долг или присяга родине. Они приехали, чтобы заработать и устроить «сафари на русских», а в итоге сами оказались пушечным мясом. Восстать против украинского командования для тысяч «разгневанных мужчин» — не такая уж большая проблема. Но все упирается в разрозненность этих людей, которую в Киеве старательно поддерживают, — за этим и нужны последовательное «распыление» и утилизация возмущенного контингента.

Если наемники так и не смогут найти в себе силы дать отпор, их будущее останется незавидным. Киев не станет так просто распускать зарубежных гостей по домам — ему важно поддерживать иллюзию, что вместе с ВСУ против российской армии воюет «весь мир». Ну, а кроме того, Украине катастрофически не хватает людей. Да, военкомы в отчаянии отлавливают на улицах стариков, инвалидов и наркоманов, но это не тот контингент, который способен противостоять натиску ВС РФ. Поэтому наемники в качестве материала для затыкания брешей — очевидный и оптимальный вариант. Собственно, этим Киев и пользуется, уже не интересуясь мнением иностранцев на этот счет.

Читайте также:

Бригада обманутых: как ВСУ заманивают наемников из Латинской Америки

Косые, больные, бомжи: кого и как мобилизуют в ВСУ

«Мы презираем ЕС». Консерваторы захватывают Европу, при чем здесь Трамп

Украина
наемники
ВСУ
бунты
Александр Чаусов
А. Чаусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поручил создать спецгруппу по защите традиционных ценностей
Ученые забили тревогу из-за перехода климата Земли к опасному режиму
В России может появиться новая льгота при рождении четвертого ребенка
Оперштаб Кубани назвал фейком сообщение о причине стрельбы в Анапе
Путин поручил «привязать» ставку по ипотеке к числу детей
«Обалдели просто»: Медведев заявил, что Трамп поделил страны на две колонки
Роскомнадзор убрал WhatsApp из национальной системы доменных имен
Суд с ТСЖ, связь с Зеленским, развод: как живет актриса Светлана Ходченкова
Пушечное мясо ВСУ. Зеленский пустил в расход иностранных наемников
Алферова покинула Москву после новостей о разводе с Бероевым
ЦБ утвердил порядок отказа от переводов при мошеннических схемах
Андрей Гайдулян намекнул на возвращение к роли Саши Сергеева в «Универе»
Врачи спасли почку малышу в утробе матери
В России оценили усилия США по урегулированию конфликта на Украине
«К нам побегут все»: Медведев выразил уверенность в «переобувании» Запада
Таблетки от старости, бессмертные аватары: что ждет мир после 2030 года?
Стало известно о состоянии двух пострадавших при стрельбе в Анапе
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время стрельбы
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.