Расформирование украинского Интернационального легиона и отправка его бойцов в штурмовые подразделения вызвали гнев зарубежных наемников ВСУ. Многие из них открыто выражают недовольство решениями Киева, называя их «плевком в лицо». При этом украинские войска не останавливают вербовку «диких гусей». Почему Украине нужен этот контингент и могут ли «солдаты удачи» устроить бунт против командования, в колонке для NEWS.ru рассказал политический аналитик Александр Чаусов.

Что случилось с Интернациональным легионом ВСУ

Информация о планах Киева расформировать Интернациональный легион появилась еще осенью 2025 года и официально подтвердилась в декабре, когда Генштаб украинской армии опубликовал приказ о роспуске. По факту же перевод боевиков в штурмовые подразделения без объяснения причин начался за несколько месяцев до официального объявления. По данным газеты Le Monde, некоторых наемников оповестили о переводе одним днем — прямо перед отправкой на передовую, не оставив им никакого выбора.

Зарубежные бойцы, которые пообщались с изданием, признались: их такой шаг Киева «шокировал». По словам наемников, многие из их товарищей были «деморализованы» и решили уйти. «Я испытываю горечь по отношению к начальству. Мы рискуем жизнями, чтобы помочь Украине, а они нас бросают. Это плевок в лицо», — пожаловался медик по имени Карл родом из США.

В общем, Киев в своих лучших традициях отправил «диких гусей» на мясо. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял: на наемников не распространяется Женевская конвенция о военнопленных, поэтому ВС РФ будут расценивать их не как обычных участников военных действий, а как террористов, то есть приказа брать их живыми не будет.

Почему Киев продолжает вербовку

Хотя Интернациональный легион официально распущен, Украина не отказалась от идеи привлечения зарубежных «специалистов» в свои войска. Сейчас основные усилия вербовщиков сосредоточены на странах Южной Америки — именно на базе местного контингента в 2025 году была сформирована так называемая Специальная латинская бригада ВСУ.

ВСУ в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так, например, в Бразилии ищут «волонтеров» для заброски в зону боевых действий уже в ближайший месяц. Всем заинтересованным обещают оплатить расходы по транспортировке, а также заработную плату от $850 до $3300 в месяц. По состоянию на 10 февраля на объявление успели откликнуться целых пять человек.

Важный нюанс: Киев особенно интересуют «добровольцы» без опыта военной службы. И здесь возникает логичный вопрос — а зачем? Ответ прост: специализированные иностранные подразделения — слишком «рисковый» актив. Как показал опыт последних лет, этот контингент при определенных обстоятельствах вполне может создать угрозу для собственного командования.

Случаи локальных бунтов среди наемников уже известны. В мае 2025 года группа иностранцев подняла восстание, возмутившись отказом Киева предоставить им вид на жительство и иные преференции, связанные с военной службой. Попав в украинскую армию, бойцы ощутили на себе все прелести мясных штурмов, не имея при этом ни малейших социальных гарантий. И чем дальше заходит конфликт, тем больше недовольных политикой командования появляется среди иностранцев.

В таком случае ориентир ВСУ на Латинскую Америку вполне объясним. Суммы, которые сейчас предлагают наемникам, грубо говоря, не космические. При этом в южноамериканских странах есть определенные социальные страты — у них мало денег, но есть опыт «работы с оружием»: пусть не в армии, но в бандах или наркокартелях. Такие «волонтеры» еще и достаточно безбашенные для отправки их в самое пекло — идеальные кандидаты для «героической» смерти в рядах ВСУ.

ВСУ в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что ждет иностранных наемников ВСУ

Если бы все недовольные решениями Киева иностранцы объединились, то вполне смогли бы создать ВСУ дополнительные проблемы в зоне боевых действий. Правда, точно сказать, сколько именно наемников осталось в распоряжении Украины, сложно. В открытых источниках их численность варьируется от 5 тысяч до 20 тысяч человек. Но более реалистичными выглядят подсчеты офицера украинской армии Константина Милевского: в августе 2025 года он заявлял о 8 тысячах «диких гусей» в рядах ВСУ.

Все они вооружены, в достаточной степени озлоблены и не обременены такими понятиями, как честь, долг или присяга родине. Они приехали, чтобы заработать и устроить «сафари на русских», а в итоге сами оказались пушечным мясом. Восстать против украинского командования для тысяч «разгневанных мужчин» — не такая уж большая проблема. Но все упирается в разрозненность этих людей, которую в Киеве старательно поддерживают, — за этим и нужны последовательное «распыление» и утилизация возмущенного контингента.

Если наемники так и не смогут найти в себе силы дать отпор, их будущее останется незавидным. Киев не станет так просто распускать зарубежных гостей по домам — ему важно поддерживать иллюзию, что вместе с ВСУ против российской армии воюет «весь мир». Ну, а кроме того, Украине катастрофически не хватает людей. Да, военкомы в отчаянии отлавливают на улицах стариков, инвалидов и наркоманов, но это не тот контингент, который способен противостоять натиску ВС РФ. Поэтому наемники в качестве материала для затыкания брешей — очевидный и оптимальный вариант. Собственно, этим Киев и пользуется, уже не интересуясь мнением иностранцев на этот счет.

