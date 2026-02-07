Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 13:59

ВСУ пополнят наемниками с другого конца света

РИА Новости: ВСУ пополнят наемниками из Перу в конце февраля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Группа перуанских наемников присоединится к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада», выяснило РИА Новости. Пополнение ожидается в конце февраля.

В ходе онлайн-трансляции в соцсетях перуанский вербовщик этого подразделения заявил, что группа его соотечественников присоединится к СЛБ на Украине в течение ближайших трех недель. Он также добавил, что одновременно формируется группа наемников из Бразилии для отправки на фронт и вступления в ту же бригаду.

Ранее сообщалось, что группа боевиков из Аргентины намерена присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада». Так, в одной из соцсетей перуанский вербовщик СЛБ вышел на связь с военным, который координирует формирование группы аргентинцев. Мужчина отметил, что сейчас «ведется оформление необходимых документов».

До этого стало известно, что наемник ВСУ из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата ВС РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.

