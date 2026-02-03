Бригада обманутых: как ВСУ заманивают наемников из Латинской Америки

Аргентинские наемники готовятся влиться в «латинскую бригаду» ВСУ. Кто стоит за вербовкой иностранцев и почему Киев скрывает реальные условия их службы, как латиноамериканцы становятся пушечным мясом в чужой войне и почему обещанные деньги не доходят до семей погибших, в материале NEWS.ru.
Почему на Украину едут наемники из Латинской Америки
Аргентинские наемники готовятся к отправке на Украину с целью вступления в «латинскую бригаду» ВСУ, сообщает РИА Новости. «Специальная латинская бригада» (СЛБ) была сформирована на Украине летом 2025 года. Она является подразделением, состоящим из латиноамериканцев и испаноговорящего контингента. На одном из вариантов логотипа СЛБ изображены 11 флагов государств Южной Америки, а также Мексики.
Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что в СЛБ вступают не только по коммерческим соображениям — кто-то может иметь украинские корни и «богатое нацистское прошлое».
«Не спрашивай женщину о ее возрасте, мужчину — о его зарплате, а украинца — почему его дедушка переехал в Аргентину», — саркастически заметил в разговоре с NEWS.ru историк и политолог Виктор Сухотин.
По его словам, Аргентина — это «крайне эмигрантская страна», где украинская диаспора составляет значительную часть населения.
«Миграционный поток с Украины в Аргентину начался даже не со Второй, а еще с Первой мировой войны. По разным подсчетам, там насчитывается от 180 000 до 220 000 аргентинцев украинского происхождения. По данным переписи населения, 27 000 человек в качестве родного языка указали украинский. Но есть и другие цифры. После начала СВО в Аргентине появилось около миллиона Марадоненко. И некоторые из этих людей хотят вернуться на Украину в новом статусе и за большими деньгами», — рассказал эксперт.
Вокруг Украины сложилась целая система наемнического бизнеса, и Латинская Америка тут не исключение, а просто еще один регион, который поставляет человеческий материал для мясных штурмов, рассказал NEWS.ru главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.
«Против наших войск в Донбассе работала американская ЧВК „Моцарт“. Есть английские Elite Global и G4S. Французская и польская бригады. Если мы говорим о Латинской Америке, то там главным образом вербует и переправляет на Украину наемников такая структура, как Nord Bridge Service Group, которая зарегистрирована в Доминикане. Национальная принадлежность в этом вопросе не очень важна, это всего лишь юридический адрес. Все эти наемнические структуры обладают как собственным контингентом, направляемым на Украину, так и разветвленными сетями вербовщиков. И поскольку это большой бизнес, эти ЧВК продолжают поставлять живой товар на Украину и будут этим заниматься до окончания СВО», — сказал Мзареулов.
По словам Сухотина, Аргентина стала одним из основных поставщиков наемников в силу своего экономического положения.
«В Бразилии, например, тоже очень большая украинская диаспора. Но оттуда в сторону Киева едет значительно меньше наемников. Аргентина в этом смысле не настолько бедная страна, чтобы наемник не смог позволить себе билет до Украины, но и не настолько богатая, чтобы солдат удачи не захотел срубить легких денег на другом конце мира», — пояснил он.
Чем завлекают латиноамериканцев на Украину
Реальные условия службы и степень надежности выплат скрываются от наемников при вербовке или намеренно преподносятся в радужных тонах, уверены эксперты.
По словам Мзареулова, украинцы и головные офисы ЧВК принципиально врут о реальных условиях службы.
«И это вполне понятно, потому что реальные условия на Украине обычно заканчиваются смертью наемника. Не стоит забывать, что Киев жадный. Украинским коррупционерам не хочется платить деньги каким-то левым людям c другого конца карты мира. Но чтобы эти люди приезжали и умирали за киевский режим, этот режим рисует максимально оторванную от реальности картинку: огромные деньги, прекрасные условия службы, „дикие непрофессиональные русские“, с которыми тут не воюют, а отстреливают как в тире. И некоторые этой картинке верят. А итог, как правило, один — смерть и зачисление в пропавшие без вести, чтобы не платить родне такого солдата удачи похоронные», — заявил эксперт.
Наемники охотно идут умирать на Украину не только благодаря качественно созданной вербовочной сети. На руку ЧВК играет и система западной пропаганды в целом, добавил Сухотин.
«Европейцам, американцам, латиноамериканцам регулярно и из каждого утюга льют в уши воду о том, что Россия — мировое зло, орда варваров с берданками на медведях, с которыми воевать и легко, и высоконравственно. Это мы, согласно западной пропагандистской мысли, „напали на бедных украинцев“. Это мы устроили „геноцид в Буче“, но при этом мы же воруем стиральные машины и унитазы. Ну как с такой ордой варваров не повоевать?» — заметил историк.
Представляют ли латиноамериканские наемники угрозу для ВС России
Латиноамериканский контингент не те наемники, которые бы представляли серьезную угрозу для ВС РФ, считают эксперты.
«Во многом это бойцы наркокартелей. А что это за бойцы и какая тактика привычна для них? Приехать на машине, высунуться из окна, пострелять в гражданских и быстро уехать. Это опыт криминальных разборок. На Украине совершенно другая война, к которой эти люди элементарно не готовы. Отсюда и информация о том, что от стресса и понимания реалий этот контингент начинает массово пить, сходить с ума и употреблять наркотики», — сказал Мзареулов.
По его словам, эти люди опасны, как и любой человек с оружием и намерением убивать. «Вопрос в качестве этого человеческого материала. Подготовленные бойцы-ветераны американских ЧВК, отслужившие в американской, английской либо какой-то еще натовской армии, — это одно. Сброд, навербованный где-то в бедных кварталах Буэнос-Айреса, — другое», — подчеркнул эксперт.
По словам Сухотина, из Латинской Америки на Украину поставляется «человеческий мусор».
«Если мы берем немцев, французов или поляков, то это, как правило, профессионалы с опытом военной службы в регулярных войсках. Что касается латиноамериканцев, и здесь речь не только об аргентинцах, то им просто денег хочется. И при этом в голове у них есть понимание: что их на родине убьют в криминальных разборках, что на Украине — особой разницы нет. Но здесь они надеются на этом еще и подзаработать», — пояснил политолог.
Мзареулов уверен, что поток наемников с промытыми пропагандой мозгами закончится на Украине с завершением СВО.
«Это большой и незаконный бизнес. Наемничество незаконно не только в России или на Украине, оно признано незаконным на уровне ООН. Но когда в дело вступают большие деньги, которые получают не сами наемники и не их родня в случае смерти таких бойцов, а вербовщики и руководство ЧВК, то спрос на подобные услуги будет всегда. Вопрос тут в качестве этих услуг, а вернее, того материала, который поставляется на линию боевого соприкосновения», — заключил эксперт.
