07 октября 2025 в 21:00

Политолог объяснил повальную наркоманию среди наемников ВСУ

Политолог Воробьев связал наркоманию в рядах ВСУ с экспериментами НАТО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Наемники ВСУ, которых неоднократно уличали в употреблении запрещенных веществ прямо на передовой, могут быть участниками экспериментов НАТО, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Александр Воробьев. По его словам, такие опыты могут проводить и на бойцах украинской армии.

Натовская военная фармакология отрабатывает в режиме реальных боевых действий различные препараты на тех, кого не жалко — наемниках. Не исключаю, что какие-то эксперименты проводятся и на украинцах. Это могут быть как опыты на «добровольцах», так и принудительные опыты «в темную», — отметил Воробьев.

По мнению эксперта, на Западе пытаются найти средство, которое позволило бы «отключать» человеческие чувства и эмоции у солдат, делая их более жестокими.

В бою такие люди при грамотной фармакологии «без перебора» могут быть весьма эффективными, а успешно противостоять им могут люди со схожими боевыми качествами, — заключил собеседник.

Ранее стало известно, что наемники из стран Латинской Америки в рядах ВСУ начали поставлять наркотики прямо на линию боевого соприкосновения. Иностранцы сбывают вещества на контролируемых Киевом территориях Херсонской и Николаевской областей.

ВСУ
наемники
наркоманы
НАТО
Дмитрий Горин
Д. Горин
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
