«Это частные тюрьмы»: что не так с российскими рехабами и как это исправить

В подмосковном Видном задержали основателя реабилитационного центра Максима Антонова. В тот же день силовики нагрянули к владельцу еще одного рехаба Виталию Сережкину. Неделей ранее суд арестовал Анну Хоботову — главу сети клиник, где лечили от зависимостей. Всех троих обвиняют в том, что в их учреждениях сотрудники издевались над пациентами. Корреспондент NEWS.ru выяснил, что на самом деле происходило за высокими заборами и что не так с российскими рехабами.

Как жили люди в пыточном реабилитационном центре

На сайте реабилитационного центра блогера Максима Антонова сказано, что он избавил от зависимости больше тысячи человек. В глаза бросается призыв: «Разорви оковы зависимости и обрети волю к жизни». В рехабе лечили от наркомании, алкоголизма, лудомании (игровая зависимость) и созависимости, но несколько дней назад один из постояльцев пожаловался родственникам, что людей здесь избивают и морят голодом.

«Центр размещался в частном домовладении, огороженном высоким забором с закрытым на замок входом. Внутри находилось 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет», — сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, постояльцы центра рассказали об издевательствах над ними со стороны сотрудников. Они утверждают, что те избивали пациентов, держали в изоляции, морили голодом и оказывали на них психологическое давление. Среди пострадавших по меньше мере две женщины 28 и 47 лет, а также 45-летний и 27-летние мужчины. Задержаны восемь работников «элитного» центра.

Максим Антонов Фото: Социальные сети

Что известно о владельце элитного рехаба в Видном

«Я выбрался с самого дна и знаю, что наркомана поймет только наркоман», — рассказывает о своем опыте на сайте рехаба его основатель 41-летний Максим Антонов.

Он также сообщает о себе, что «сидел на героине, отбывал шестилетний срок в тюрьме, обманывал родных». Мужчина привлекался к ответственности за грабежи и сбыт наркотиков. Он называет себя дипломированным клиническим, детским и семейным психологом, программным директором элитных реабилитационных центров в Москве. В разное время его рехабы рекламировали Нилетто, Тимати, Птаха и Михаил Литвин.

После того как Антонов излечился от наркозависимости, он стал разрабатывать свою методику отказа от запрещенных веществ. Он много критиковал центры конкурентов. По его мнению, во многих из них постояльцев заставляют постоянно работать над собой, и процесс превращается в каторгу, другие похожи на санаторий, поэтому, выходя за ворота, люди вновь начинают употреблять.

«Моя методика помогает избавиться от наркоманских пороков и вернуться в общество здоровым человеком», — уверяет Антонов.

Он также сообщает о себе, что изучает проблему зависимости с 1998 года, работает с пациентами с 2017-го. По его словам, на данный момент в принадлежащих ему центрах находятся более 500 подопечных. На странице Антонова в соцсетях опубликовано множество фотографий с супругой Еленой Власовой — дочерью экс-губернатора Владимирской области. По неподтвержденным данным, именно она руководила рехабами. Власова числилась в центре психологом и утверждала, что занимается коррекцией пищевых привычек и помогает подросткам с проблемным поведением.

Антонов перед задержанием публично поддерживал владелицу подмосковного рехаба Анну Хоботову, обвиняемую в жестоком обращении с подростками. Он называл описанные методы не насилием, а формой «обучения» и «возвращения социальных навыков».

«Я знаю Максима и уверен, что все встанет на свои места. Поверьте, слушать людей, кто находится в трезвости всего несколько дней, не стоит», — заявил корреспонденту NEWS.ru знакомый Антонова.

Анна Хоботова Фото: Пресс-служба Мособлсуда/ТАСС

Как жили пациенты в рехабе в Егорьевске

Во втором рехабе Виталия Сережкина, где проверка проводилась в то же время, что и в центре Антонова, пострадали восемь человек, утверждает следствие. По версии СК, их также насильно удерживали и избивали под предлогом лечения от наркотической зависимости. Задержан глава центра и трое сотрудников.

«Подозреваемые самостоятельно устанавливали режим и правила пребывания постояльцев, систематически применяя к ним физическое насилие. Граждане прибыли в центры на лечение из разных регионов, стоимость их нахождения варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно», — отметили в ведомстве.

Управление СК по Московской области сообщило о возбуждении двух уголовных дел о незаконном лишении свободы. Всего задержаны восемь человек.

Что не так с рехабами в России

Все реабилитационные центры находятся вне правового поля — они не обязаны иметь медицинские лицензии и разрешения для работы, рассказала NEWS.ru юрист и правозащитница Арина Файрушина. По ее словам, все это дает возможность для противоправных действий.

«Все они регистрируются как обычные организации. И отличить хороший реабилитационный центр от плохого вы не сможете», — объяснила она.

По ее словам, если в правилах рехаба сказано, что человек не сможет сам покинуть это место, у него заберут средства связи, к нему не смогут прийти родственники и он будет изолирован, то нужно понимать: возможен любой исход.

Постояльцев в реабилитационных центрах всегда много — родственники наркозависимых, отчаявшись, ведутся на рекламу, которая убеждает их в успехе лечения, рассказал NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Он подтвердил, что деятельность подобных организаций находится в серой зоне, и работают они лишь на основании внутреннего устава.

«Уже неоднократно были скандалы, когда в рехабы насильно помещали людей и содержали их в условиях, близким к тюремным. Думаю, полиция не сильно хочет вникать во все эти истории, потому что территориальные отделения могут получить „бонусы“ от этих рехабов», — предположил Карабанов.

Однако не стоит забывать, что постояльцы рехабов могли наврать о пытках в заведениях, поделился мнением с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Он заявил, что вся эта история вызывает у него «большие сомнения и много вопросов», поскольку в элитных реабилитационных центрах обычно «трясутся» над каждым пациентом.

«Когда наркозависимый только поступает в рехаб, его тянет употребить. Он может сказать все что угодно, чтобы оттуда выйти», — заметил нарколог.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какими должны быть рехабы в России

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в беседе с NEWS.ru призвала создать больше государственных и муниципальных рехабов. По ее словам, «надо срочно этим заниматься».

«У нас крайне не хватает бесплатных реабилитационных центров для подростков, которые страдают наркоманией. Родители ищут разные способы, куда пристроить детей, которые оказались в тяжелой ситуации, чтобы за ними присмотрели. Так нередко подростки оказываются в частных рехабах», — сказала Меркачева.

В России есть государственные реабилитационные клиники, которые жестко контролируются, продолжил Карабанов. Деятельность частных рехабов нужно выстраивать именно по этому образцу, считает он.

«Как адвокат и правозащитник, я направил обращение в генеральную прокуратуру, чтобы они обратили внимание на проблему и на то, в каких условиях люди лечатся от наркозависимости», — заключил Карабанов.

На сегодняшний день большинство организаций, называющих себя реабилитационными центрами, — это частные тюрьмы, рассказал NEWS.ru психолог, консультант по зависимостям Денис Злобин. Он отметил, что ситуация патовая.

«В хорошем центре для зависимых работают социальные работники, психотерапевты, педагоги, специалисты по зависимостям. Это должно быть максимально безопасное место. Основными принципами его работы должны быть добровольность, гуманистический подход», — заметил Злобин.

