«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе Врач Шуров: пациент мог соврать о пытках в элитном подмосковном рехабе

Постоялец подмосковного реабилитационного центра «Антонов PRO» мог соврать о пытках в заведении, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, история, основанная на показаниях одного пациента, вызывает много вопросов.

Я, к сожалению, не знаком именно с этим рехабом [«Антонов PRO»], но у меня есть большие сомнения, что слова об избиениях и пытках — это правда. Пока история вызывает много вопросов. Элитный реабилитационный центр подразумевает очень большие деньги, отдельное проживание. Там трясутся над каждым пациентом. Возникает вопрос, почему пожаловался только один постоялец? Вот в рехабе в Дедовске все были со следами избиений, и были зафиксированы антисанитарные условия. А тут выясняется, что один что-то там рассказал. К тому же обычно в элитных рехабах всем разрешают пользоваться мобильными, — пояснил Шуров.

Кроме того, он обратил внимание на специфику состояния пациентов, которые только начинают лечение. По словам нарколога, в этот период у человека может быть сильной мотивация любыми способами покинуть учреждение и вернуться к употреблению психоактивных веществ.

Понимаете, когда наркозависимый только поступает в рехаб, его тянет употребить. Он может сказать что угодно, чтобы оттуда выйти. Такие люди в целом большие вруны и манипуляторы. Я надеюсь, что в этой истории с «Антонов PRO» разберутся и выяснится вся правда, — резюмировал Шуров.

Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полиция выявила факт незаконного удержания 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет в одном из реабилитационных центров региона. Предположительно, речь идет об элитном учреждении «Антонов PRO».