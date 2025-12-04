Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 14:50

«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе

Врач Шуров: пациент мог соврать о пытках в элитном подмосковном рехабе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Постоялец подмосковного реабилитационного центра «Антонов PRO» мог соврать о пытках в заведении, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, история, основанная на показаниях одного пациента, вызывает много вопросов.

Я, к сожалению, не знаком именно с этим рехабом [«Антонов PRO»], но у меня есть большие сомнения, что слова об избиениях и пытках — это правда. Пока история вызывает много вопросов. Элитный реабилитационный центр подразумевает очень большие деньги, отдельное проживание. Там трясутся над каждым пациентом. Возникает вопрос, почему пожаловался только один постоялец? Вот в рехабе в Дедовске все были со следами избиений, и были зафиксированы антисанитарные условия. А тут выясняется, что один что-то там рассказал. К тому же обычно в элитных рехабах всем разрешают пользоваться мобильными, — пояснил Шуров.

Кроме того, он обратил внимание на специфику состояния пациентов, которые только начинают лечение. По словам нарколога, в этот период у человека может быть сильной мотивация любыми способами покинуть учреждение и вернуться к употреблению психоактивных веществ.

Понимаете, когда наркозависимый только поступает в рехаб, его тянет употребить. Он может сказать что угодно, чтобы оттуда выйти. Такие люди в целом большие вруны и манипуляторы. Я надеюсь, что в этой истории с «Антонов PRO» разберутся и выяснится вся правда, — резюмировал Шуров.

Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полиция выявила факт незаконного удержания 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет в одном из реабилитационных центров региона. Предположительно, речь идет об элитном учреждении «Антонов PRO».

рехабы
Подмосковье
психиатры
пациенты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
Радио Рекорд проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.