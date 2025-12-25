Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 07:52

Россиянам назвали доход, при котором есть смысл копить на пенсию

Глава НАПФ Беляков: копить на пенсию надо при доходе выше прожиточного минимума

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пенсионные накопления имеют смысл при любом доходе выше прожиточного минимума, рассказал агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. По его словам, дело не в величине отложенных сумм, а в регулярности и привычке откладывать средства.

Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов, — сказал он.

Беляков добавил, что лучше начать откладывать деньги как можно раньше. Получившаяся сумма через время станет основой вашей финансовой стабильности и в будущем позволит собрать значительные суммы, пояснил он.

Ранее аналитик Игорь Расторгуев рассказал, что накопить на первоначальный взнос по ипотеке в сжатые сроки реально, если использовать все доступные финансовые инструменты и господдержку. По его мнению, первое и самое важное правило — перестать просто откладывать наличные.

Также выяснилось, что только 8,3% работающих россиян способны накопить на 20-процентный первый взнос по ипотеке за два года. По данным «СберИндекса», который сравнил средние зарплаты в регионах с актуальными ценами на жилье, между субъектами страны есть значительные различия.

