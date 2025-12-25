Россиянам назвали доход, при котором есть смысл копить на пенсию Глава НАПФ Беляков: копить на пенсию надо при доходе выше прожиточного минимума

Пенсионные накопления имеют смысл при любом доходе выше прожиточного минимума, рассказал агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. По его словам, дело не в величине отложенных сумм, а в регулярности и привычке откладывать средства.

Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов, — сказал он.

Беляков добавил, что лучше начать откладывать деньги как можно раньше. Получившаяся сумма через время станет основой вашей финансовой стабильности и в будущем позволит собрать значительные суммы, пояснил он.

Ранее аналитик Игорь Расторгуев рассказал, что накопить на первоначальный взнос по ипотеке в сжатые сроки реально, если использовать все доступные финансовые инструменты и господдержку. По его мнению, первое и самое важное правило — перестать просто откладывать наличные.

Также выяснилось, что только 8,3% работающих россиян способны накопить на 20-процентный первый взнос по ипотеке за два года. По данным «СберИндекса», который сравнил средние зарплаты в регионах с актуальными ценами на жилье, между субъектами страны есть значительные различия.