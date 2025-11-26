День матери
26 ноября 2025 в 14:50

Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке

Аналитик Расторгуев: отказ от наличных ускорит сбор на первый взнос по ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Накопить на первоначальный взнос по ипотеке в сжатые сроки реально, если использовать все доступные финансовые инструменты и господдержку, заявил NEWS.ru ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. По его словам, первое и самое важное правило — перестать просто откладывать наличные.

Во-первых, нужно перестать просто откладывать наличные. Банковские вклады и накопительные счета сейчас дают реальный доход — даже с учетом инфляции вклады в системно значимых банках обеспечивают положительную доходность. Во-вторых, стоит присмотреться к облигациям (ОФЗ) и консервативным фондам денежного рынка. Тут риски ниже, чем в акциях, но доход выше, чем в депозите. В-третьих — нужно использовать государственную поддержку, — сказал Расторгуев.

Материнский капитал, который в 2025 году составляет 690 тыс. рублей, может покрыть до 20–30% необходимой суммы взноса, уточнил аналитик. Существенно сэкономить также позволяют льготные программы: семейная, IT- и дальневосточная ипотека, где ставки начинаются от 2% до 6% годовых.

Ключевым фактором успеха эксперт назвал системный подход и честную оценку своих финансовых возможностей.

Ранее сообщалось, что только 8,3% работающих россиян способны накопить на 20-процентный первый взнос по ипотеке за два года. По данным «СберИндекса», который сравнил средние зарплаты в регионах с актуальными ценами на жилье, между субъектами страны есть значительные различия.

Так, более 15% работающих укладываются в двухлетний срок накоплений лишь в Оренбургской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. В то же время в Дагестане накопить на взнос могут 3,2% работающих. А в крупнейших регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, в срок укладываются менее 7% жителей.

