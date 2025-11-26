Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку Лишь 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке

Только 8,3% работающих россиян способны накопить на 20-процентный первый взнос по ипотеке за два года, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов в беседе с РБК. По данным «СберИндекса», который сравнил средние зарплаты в регионах с актуальными ценами на жилье, между субъектами страны есть значительные различия.

По словам Скворцова, более 15% работающих укладываются в двухлетний срок накоплений лишь в Оренбургской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. В шести регионах показатель превышает 13%, включая Красноярский край и несколько областей центральной и северной части страны.

В то же время минимальный результат зафиксирован в Дагестане, где накопить на взнос могут 3,2% работающих. А в крупнейших регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, в срок укладываются менее 7% жителей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин охарактеризовал ситуацию с ипотекой в России как тревожную и сообщил о беспрецедентном усилении мер господдержки. По его словам, меры направлены на сохранение темпов строительства и адресную поддержку отдельных отраслей и регионов.