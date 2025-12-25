Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 08:48

Свет Вифлеемской звезды: как в Москве встретили католическое Рождество

В соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии прошла рождественская месса

Ночная месса в честь праздника Рождества Христова в крупнейшем в России римско-католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В ночь на 25 декабря католики, протестанты и ряд православных поместных церквей встретили один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Это событие имеет статус государственного праздника более чем в 100 странах мира. Оно не обошло стороной и Москву, где в римско-католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии состоялась ночная месса.

Для западного христианства этот день — центральное торжество года, смысл которого заключается в праздновании рождения Иисуса Христа, Сына Божьего, пришедшего, согласно учению Церкви, для спасения мира. Хотя Евангелия не указывают точной даты рождения Христа, выбор 25 декабря имеет глубокую символику.

Эту дата официально установили в V веке. Она совпадает с периодом зимнего солнцестояния — временем, когда многие древние культуры отмечали возрождение солнца. Христианство наполнило этот день новым содержанием, утвердив его как праздник прихода в мир «Света истинного», побеждающего тьму.

Подготовка к празднику начинается с периода Адвента, предшествующего Рождеству, а ее кульминацией становится семейный ужин в канун праздника — Сочельник. Этот день — время строгого поста и молитвенного бдения («вигилии»). Трапезу начинают лишь с появлением на небе первой звезды, напоминающей о Вифлеемской путеводной звезде.

Церковная служба открывается в полночь Мессой Навечерия Рождества. Священник, предстоятельствующий на ней, помещает фигурку Младенца Христа в рождественский вертеп, символически отмечая момент Его рождения. Ночью и днем 25 декабря служат еще три особые литургии: Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на заре (Ad Missam in aurora) и Месса днем (Ad Missam in die).

Главная месса страны прошла в римско-католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов сообщил РИА Новости, что православные составляют до трети посетителей на праздновании Рождества в кафедральном соборе.

Самые яркие кадры с рождественского богослужения — в фотогалерее NEWS.ru.

Ночная месса в честь праздника Рождества Христова в крупнейшем в России римско-католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
