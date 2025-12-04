Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 13:46

Раскрыто число пострадавших в элитном подмосковном рехабе

МВД: в реабилитационном центре под Москвой удерживали 30 человек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Полиция выявила факт незаконного удержания 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет в одном из реабилитационных центров Московской области, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова. Предположительно, речь идет об элитном учреждении «Антонов PRO».

В ходе проверки полицейские установили, что центр размещался в частном домовладении, огороженном высоким забором с закрытым на замок входом. Внутри находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, — сказала Петрова.

По словам представительницы МВД, пострадавшие рассказали правоохранителям о систематических издевательствах. В их числе — физическое насилие, психологическое давление, изоляция, ограничения в еде и воде, а также принудительное употребление сильнодействующих препаратов без каких-либо медицинских показаний.

4 декабря в Подмосковье был задержан блогер и основатель рехаба «Антонов PRO» Максим Антонов. Как отмечалось, силовики обнаружили доказательства избиений и голодовок. Им поступали сообщения о плохих условиях содержания пациентов.

