Виски в десерте: как приготовить пьянящую панакоту с карамелью

Десерты с алкоголем набирают популярность среди тех, кто ценит необычные вкусовые сочетания. Панакота с виски и карамелью — это изысканное лакомство, где нежная кремовая текстура встречается с дымными нотами шотландского напитка.

Для основы потребуется:

500 мл жирных сливок (33%);

100 мл цельного молока;

60 г тростникового сахара;

8 г желатина;

40 мл односолодового виски (лучше с торфяными нотами), стручок ванили.

Для карамельного соуса нужно:

150 г сахара, 80 мл сливок;

30 г сливочного масла;

щепотка морской соли.

Приготовление

Замочите желатин в холодной воде на 5 минут. Нагрейте сливки с молоком, сахаром и семенами ванили до 80 градусов, не доводя до кипения. Снимите с огня, добавьте отжатый желатин и виски, перемешайте до полного растворения. Разлейте по формочкам и охладите 4 часа.

Для карамели растопите сахар на среднем огне до янтарного цвета, влейте горячие сливки (осторожно — масса будет бурлить), добавьте масло и соль. Варите 2 минуты, постоянно помешивая.

Десерты с алкоголем требуют баланса: виски не должен перебивать сливочную нежность панакоты, а карамель добавляет сладкую глубину. Подавайте охлажденным, полив теплым соусом.

Не забывайте, что, хотя алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах наносит вред вашему здоровью!

