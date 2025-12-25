Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 08:08

Виски в десерте: как приготовить пьянящую панакоту с карамелью

Виски в десерте: как приготовить пьянящую панакоту с карамелью Виски в десерте: как приготовить пьянящую панакоту с карамелью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Десерты с алкоголем набирают популярность среди тех, кто ценит необычные вкусовые сочетания. Панакота с виски и карамелью — это изысканное лакомство, где нежная кремовая текстура встречается с дымными нотами шотландского напитка.

Для основы потребуется:

  • 500 мл жирных сливок (33%);

  • 100 мл цельного молока;

  • 60 г тростникового сахара;

  • 8 г желатина;

  • 40 мл односолодового виски (лучше с торфяными нотами), стручок ванили.

Для карамельного соуса нужно:

  • 150 г сахара, 80 мл сливок;

  • 30 г сливочного масла;

  • щепотка морской соли.

Приготовление

Замочите желатин в холодной воде на 5 минут. Нагрейте сливки с молоком, сахаром и семенами ванили до 80 градусов, не доводя до кипения. Снимите с огня, добавьте отжатый желатин и виски, перемешайте до полного растворения. Разлейте по формочкам и охладите 4 часа.

Для карамели растопите сахар на среднем огне до янтарного цвета, влейте горячие сливки (осторожно — масса будет бурлить), добавьте масло и соль. Варите 2 минуты, постоянно помешивая.

Десерты с алкоголем требуют баланса: виски не должен перебивать сливочную нежность панакоты, а карамель добавляет сладкую глубину. Подавайте охлажденным, полив теплым соусом.

Не забывайте, что, хотя алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах наносит вред вашему здоровью!

Ранее мы делились рецептом десерта, название которого гостям лучше не озвучивать.

Читайте также
Небо и земля по сравнению с «Киевским». Торт «Полет»: воздушное безе, ягодный мусс и хрустящее пралине
Общество
Небо и земля по сравнению с «Киевским». Торт «Полет»: воздушное безе, ягодный мусс и хрустящее пралине
Составлен список новогодних блюд, которые не сочетаются с алкоголем
Здоровье/красота
Составлен список новогодних блюд, которые не сочетаются с алкоголем
Культовый виски тайно вернулся в Россию
Бизнес
Культовый виски тайно вернулся в Россию
Из пачки теста делаю целое ассорти закусок: с этим рецептом вы быстро накроете стол на Новый год
Общество
Из пачки теста делаю целое ассорти закусок: с этим рецептом вы быстро накроете стол на Новый год
Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы
Общество
Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы
десерты
алкоголь
виски
застолье
праздники
желе
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Соцфонде раскрыли рекордный объем больничных в этом году
Как почистить золото в домашних условиях: готовимся блистать в праздник
Раскрыта сумма активов, замороженных в российских банках в 2025 году
Российской посол выяснил, кто главный лоббист «репарационного кредита»
Пожар вспыхнул в крупном бизнес-центре на юге Москвы и попал на видео
Бойцы ВСУ отклонили предложение сложить оружие и поплатились
Утрата Северска ударила по переговорным позициям Украины
Горячий десерт: домашнее мороженое с ликером и вишней — это бомба
Чемпионка ОИ назвала легенду гимнастики Латынину примером для спортсменов
В России выявили пугающее последствие гонконгского гриппа
Охватившее машину на парковке пламя сожгло дотла несколько других авто
Новый мэр Красноярска Верещагин вступил в должность
Свет Вифлеемской звезды: как в Москве встретили католическое Рождество
Появились новые подробности о рекордсмене-взяточнике из МВД
Российскую авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за летний овербукинг
Половина работающих россиян выгорела к Новому году
В Госдуме рассказали о порядке выплаты январской пенсии россиянам
В Рыбном союзе сравнили производство черной икры в России и СССР
Россияне могут лишиться доступа к микрозаймам
ЦБ вдвое увеличил список признаков мошеннических переводов
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.