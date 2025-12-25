Виски в десерте: как приготовить пьянящую панакоту с карамелью

Десерты с алкоголем набирают популярность среди тех, кто ценит необычные вкусовые сочетания. Панакота с виски и карамелью — это изысканное лакомство, где нежная кремовая текстура встречается с дымными нотами шотландского напитка.
Для основы потребуется:
500 мл жирных сливок (33%);
100 мл цельного молока;
60 г тростникового сахара;
8 г желатина;
40 мл односолодового виски (лучше с торфяными нотами), стручок ванили.
Для карамельного соуса нужно:
150 г сахара, 80 мл сливок;
30 г сливочного масла;
щепотка морской соли.
Приготовление
Замочите желатин в холодной воде на 5 минут. Нагрейте сливки с молоком, сахаром и семенами ванили до 80 градусов, не доводя до кипения. Снимите с огня, добавьте отжатый желатин и виски, перемешайте до полного растворения. Разлейте по формочкам и охладите 4 часа.
Для карамели растопите сахар на среднем огне до янтарного цвета, влейте горячие сливки (осторожно — масса будет бурлить), добавьте масло и соль. Варите 2 минуты, постоянно помешивая.
Десерты с алкоголем требуют баланса: виски не должен перебивать сливочную нежность панакоты, а карамель добавляет сладкую глубину. Подавайте охлажденным, полив теплым соусом.
Не забывайте, что, хотя алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах наносит вред вашему здоровью!
