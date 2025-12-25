Новый год — 2026
«Князь Вандал» нанес ВСУ ущерб, равный двум бюджетам немецкой армии

FPV-дрон «Князь Вандал» уничтожил технику ВСУ на миллиарды долларов

Российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) уничтожил украинскую технику на сумму, равную двум бюджетам армии ФРГ, заявил гендиректор компании-разработчика, научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев в интервью ТАСС. По его оценкам, счет идет на миллиарды долларов.

Многие сейчас считают в миллиардах долларов, сколько вражеской техники было уничтожено при помощи КВН. По разным оценкам, этот показатель составляет в пересчете на деньги порядка двух нынешних армий Германии, — сказал он.

Чадаев отметил, что главным результатом использования дронов «Князь Вандал» стало уничтожение техники противника в серой зоне. По его словам, благодаря этому украинская армия лишилась возможности проводить наступательные операции. Так, после вторжения ВСУ в Курскую область они не смогли провести ни одной успешной атаки с массовым применением техники, в том числе под Купянском.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила предприятия украинской военной промышленности. По данным ведомства, также поражены используемые в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

