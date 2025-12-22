Новый год-2026
22 декабря 2025 в 11:10

Мужчина три дня издевался над женщиной, которая пришла к нему в гости

В Хабаровском крае мужчину арестовали за издевательства над местной жительницей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина издевался над женщиной и был арестован, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Следком направил в суд уголовное дело в отношении ранее судимого россиянина, уточнили в ведомстве.

По данным следствия, инцидент произошел в период с 22 по 25 сентября в дачном поселке Некрасовка Хабаровского района. 58-летняя местная жительница, находясь в гостях у знакомого и его сожительницы, подверглась жестокому обращению. В ходе совместного распития алкоголя мужчина, возмущенный оскорблениями в свой адрес, нанес женщине ножевые ранения рук и ног.

В течение нескольких дней он продолжал унижать и избивать гостью деревянной битой, выкручивал ей пальцы и даже отрезал прядь волос. Следствие установило, что, несмотря на насилие, пострадавшая не чувствовала себя в безопасности и боялась покинуть дом. Мужчине предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством и мучениями). Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным РИА Новости, обвиняемый, житель поселка Хор района имени Лазо, в прошлом был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Рассмотрение дела назначено в Хабаровском районном суде.

Ранее суд в Приамурье назначил женщине четыре года лишения свободы за истязание своих малолетних детей. Следствие установило, что с января по апрель подсудимая систематически применяла насилие против сыновей 2022 и 2024 годов рождения.

