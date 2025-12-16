Новый год-2026
16 декабря 2025 в 11:31

Россиянку осудили за издевательства над сыновьями

Суд в Приамурье назначил условный срок матери за истязание малолетних сыновей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд в Приамурье приговорил женщину, истязавшую своих малолетних детей, к четырем годам лишения свободы условно и назначил штраф, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. Как установило следствие, с января по апрель подсудимая систематически применяла насилие в отношении своих сыновей 2022 и 2024 годов рождения.

По данным правоохранительных органов, действия женщины были вызваны ревностью и личными конфликтами с супругом. Следствие установило, что женщина била, трясла и душила детей, сопровождая происходящее криками и нецензурной бранью. Происходящее она снимала на камеру смартфона и отправляла видео мужу, который находился на заработках в другом городе.

После получения очередных записей отец детей обратился в полицию, и в тот же день несовершеннолетние были изъяты из семьи. В ходе разбирательства подсудимая признала вину, раскаялась и содействовала расследованию.

Благовещенский районный суд рассмотрел уголовное дело Азимовой Е.Н, несудимой, истязавшей двух несовершеннолетних, находящихся заранее для нее в беспомощном состоянии, кроме того, ненадлежаще исполнявшей обязанности по воспитанию несовершеннолетних, соединяя его с жестоким обращением (пункты «а, г» части 2 статьи 117, статья 156 УК РФ). Суд признал Азимову виновной в совершении преступлений и по их совокупности приговорил к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 40 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что с учетом нахождения женщины под стражей размер штрафа был снижен до 10 тыс. рублей. Испытательный срок для осужденной составит три года.

Ранее сообщалось, что в Омутнинске правоохранительные органы возбудили уголовное дело против 36-летнего мужчины, которого обвиняют в систематическом нанесении побоев своей супруге и 16-летней дочери. Из-за этого у подростка появились психические расстройства.

